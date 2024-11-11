Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 296Х Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
07:42
07:44
274 км.
5 ч. 37 мин.
Навашино
08:01
08:03
285 км.
5 ч. 56 мин.
Арзамас 2
09:59
10:01
390 км.
7 ч. 54 мин.
Канаш
14:29
14:31
618 км.
12 ч. 24 мин.
Зеленый Дол
16:21
16:23
695 км.
14 ч. 16 мин.
Казань
Пассажирская
17:20
729 км.
15 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в 5 вагоне (купе). 10 января 2022 года. Все огонь! Проводница душечка. Вагон не добитый, современный. Не шатается во время движения туда сюда как раньше было.
В нашем вагоне сломался туалет. Ходили пол дороги в соседний. Время отправления ни туда ни сюда. Но плюсом поезда считаю минимальное количество остановок. Как следствие можно хотя бы немного поспать ночью.
Безусловный плюс этого поезда – невысокая стоимость билетов. Если это для вас главный критерий покупки – то смело можно брать билет. Минус – конечно, долго едет. Еле тянется я бы сказала.
Ехал с собакой. Наслушался от проводницы нравоучений. Пес приучен к командам, немецкая овчарка. На нее тоже билет покупал. А она начала мне нотации читать что собака нагадит и т.д Скорее ты нагадишь чем она!
Поезд очень хорошо отапливался. Я бы даже сказала что черезчур сильно отаплвался. Было даже душно.