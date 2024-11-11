Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 297Г Ижевск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 297Г Ижевск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
09:18
09:20
32 км.
1 ч. 18 мин.
Можга
10:32
10:34
82 км.
2 ч. 32 мин.
Вятские Поляны
12:38
12:40
157 км.
4 ч. 38 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:55
15:00
285 км.
6 ч. 55 мин.
Канаш
17:44
18:00
392 км.
9 ч. 44 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:10
1008 км.
20 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Пока доехала вся провонялась туалетом. Через 3 дня надела ту кофту, в которой ехала, и сразу же кинула ее в стирку вместе со штанами. Жесть полнейшая.
Что сказать. Билеты эконом сегмента. Качество вагона соответствует. Грязь и все разваливается на глазах.
Поездка мне очень понравилась. Была приятная проводница, которая старалась и заботилась обо всех в вагоне. Туалетная бумага и бумажные полотенца были всегда в наличии. Минусом лично для меня было то что в вагоне было всего 4 розетки.
Не ждите супер комфорта когда садитесь в этот поезд. Потому что это обычные старые советские вагоны. Где-то чутка подкрашенные и частично отрементированные. Но это не новые вагоны с их удобствами. Зато цена не кусается.
Взяла на него билеты только потому что новый год и все билеты были уже забиты заранее. Потерпела немного и доехала. Ничего страшного не случилось.