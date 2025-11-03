Маршрут следования и продажа билетов
12:05
12 ч. 58 мин.
01:03
23
Маршрут следования поезда 301Э Южно-Сахалинск — Ноглики на карте со всеми остановками
Расписание поезда Южно-Сахалинск — Ноглики с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Южно-Сахалинск
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Долинск
12:56
13:00
41 км.
0 ч. 51 мин.
Взморье
14:08
14:09
102 км.
2 ч. 3 мин.
Макаров
16:21
16:25
190 км.
4 ч. 16 мин.
Новое
17:05
17:06
221 км.
5 ч. 0 мин.
Вахрушев
17:27
17:34
232 км.
5 ч. 22 мин.
Поронайск
18:12
18:32
259 км.
6 ч. 7 мин.
Олень
18:58
18:59
275 км.
6 ч. 53 мин.
Забайкалец
19:14
19:15
284 км.
7 ч. 9 мин.
Матросово
19:29
19:30
294 км.
7 ч. 24 мин.
Буюклы
19:41
19:42
303 км.
7 ч. 36 мин.
Смирных
20:03
20:18
324 км.
7 ч. 58 мин.
Победино
20:31
20:32
334 км.
8 ч. 26 мин.
Южная Хандаса
20:49
20:50
349 км.
8 ч. 44 мин.
Онор
21:14
21:15
373 км.
9 ч. 9 мин.
Палево
22:07
22:08
423 км.
10 ч. 2 мин.
Тымовск
22:32
22:47
444 км.
10 ч. 27 мин.
Слава
23:13
23:14
464 км.
11 ч. 8 мин.
Адо-Тымово
23:28
23:29
475 км.
11 ч. 23 мин.
Альба
23:55
23:56
497 км.
11 ч. 50 мин.
Арги-Паги
00:04
00:05
499 км.
11 ч. 59 мин.
Ныш
00:22
00:24
516 км.
12 ч. 17 мин.
Ноглики
01:03
556 км.
12 ч. 58 мин.
