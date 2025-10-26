Маршрут следования и продажа билетов
Поезд 301Ь Приаргунск — Чита.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:00
13 ч. 50 мин.
01:50
Маршрут следования поезда 301Ь Приаргунск — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приаргунск — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приаргунск
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Досатуй
12:34
12:36
32 км.
0 ч. 34 мин.
Платформа 154км
12:53
12:54
47 км.
0 ч. 53 мин.
Платформа 145км
13:04
13:05
55 км.
1 ч. 4 мин.
Урулюнгуй
13:22
13:59
71 км.
1 ч. 22 мин.
Маргуцек
14:22
14:24
92 км.
2 ч. 22 мин.
Арамогойтуй
14:48
14:50
112 км.
2 ч. 48 мин.
Арабатук
15:28
15:30
157 км.
3 ч. 28 мин.
Харанор
15:59
16:01
184 км.
3 ч. 59 мин.
Соктуй
16:30
16:32
200 км.
4 ч. 30 мин.
Борзя
16:53
17:29
216 км.
4 ч. 53 мин.
Зун-Торей
17:38
17:40
222 км.
5 ч. 38 мин.
Шерловая
17:52
17:57
232 км.
5 ч. 52 мин.
Хадабулак
18:14
18:16
247 км.
6 ч. 14 мин.
Безречная
18:29
18:31
259 км.
6 ч. 29 мин.
Мирная
18:43
18:45
267 км.
6 ч. 43 мин.
Бырка
18:55
18:57
274 км.
6 ч. 55 мин.
Ясная
19:13
19:15
289 км.
7 ч. 13 мин.
Ясногорск
19:26
19:41
5296 км.
7 ч. 26 мин.
Оловянная
19:58
20:16
10284 км.
7 ч. 58 мин.
Степь
20:39
20:41
10299 км.
8 ч. 39 мин.
Булак
20:50
20:52
10304 км.
8 ч. 50 мин.
Разъезд №71
21:05
21:07
10316 км.
9 ч. 5 мин.
Ага
21:20
21:22
10326 км.
9 ч. 20 мин.
Могойтуй
21:51
21:56
10345 км.
9 ч. 51 мин.
Бурятская
22:18
22:20
10368 км.
10 ч. 18 мин.
Седловой
22:40
22:42
10380 км.
10 ч. 40 мин.
Адриановка
23:02
23:04
10389 км.
11 ч. 2 мин.
Карымская
23:38
23:56
10402 км.
11 ч. 38 мин.
Дарасун
00:38
00:40
10428 км.
12 ч. 38 мин.
Чита 2
01:50
10480 км.
13 ч. 50 мин.
