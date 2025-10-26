Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 301Я Рыбинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рыбинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рыбинск
Пассажирский
17:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихменево
17:33
17:34
13 км.
0 ч. 17 мин.
Волга
17:58
17:59
26 км.
0 ч. 42 мин.
Шестихино
18:14
18:15
36 км.
0 ч. 58 мин.
Некоуз
18:30
18:32
47 км.
1 ч. 14 мин.
Родионово
19:02
19:03
74 км.
1 ч. 46 мин.
Пищалкино
19:26
19:28
89 км.
2 ч. 10 мин.
Сонково
19:50
20:20
101 км.
2 ч. 34 мин.
Кесова Гора
20:52
20:54
124 км.
3 ч. 36 мин.
Мюд
21:08
21:10
136 км.
3 ч. 52 мин.
Кашин
21:32
21:35
154 км.
4 ч. 16 мин.
Калязин
22:05
22:08
173 км.
4 ч. 49 мин.
Углич
23:08
23:55
215 км.
5 ч. 52 мин.
Калязин
01:05
01:10
257 км.
7 ч. 49 мин.
Скнятино
01:40
01:42
274 км.
8 ч. 24 мин.
Белый Городок
02:08
02:10
293 км.
8 ч. 52 мин.
Савелово
02:30
02:40
307 км.
9 ч. 14 мин.
Лобня
04:24
04:26
400 км.
11 ч. 8 мин.
Москва
Восточный Вокзал
05:28
430 км.
12 ч. 12 мин.
