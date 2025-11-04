Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 302Э Ноглики — Южно-Сахалинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ноглики — Южно-Сахалинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ноглики
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ныш
10:47
10:48
40 км.
0 ч. 47 мин.
Арги-Паги
11:03
11:04
57 км.
1 ч. 3 мин.
Альба
11:12
11:13
59 км.
1 ч. 12 мин.
Адо-Тымово
11:38
11:39
81 км.
1 ч. 38 мин.
Слава
11:52
11:53
92 км.
1 ч. 52 мин.
Тымовск
12:19
12:34
112 км.
2 ч. 19 мин.
Палево
12:59
13:00
133 км.
2 ч. 59 мин.
Онор
13:51
13:52
183 км.
3 ч. 51 мин.
Южная Хандаса
14:16
14:17
207 км.
4 ч. 16 мин.
Победино
14:33
14:34
222 км.
4 ч. 33 мин.
Смирных
14:48
15:03
232 км.
4 ч. 48 мин.
Буюклы
15:26
15:27
253 км.
5 ч. 26 мин.
Матросово
15:38
15:39
262 км.
5 ч. 38 мин.
Забайкалец
15:52
15:53
272 км.
5 ч. 52 мин.
Олень
16:08
16:09
281 км.
6 ч. 8 мин.
Поронайск
16:32
16:52
297 км.
6 ч. 32 мин.
Вахрушев
17:30
17:31
324 км.
7 ч. 30 мин.
Новое
17:51
17:52
335 км.
7 ч. 51 мин.
Макаров
18:31
18:35
366 км.
8 ч. 31 мин.
Взморье
20:47
20:48
454 км.
10 ч. 47 мин.
Долинск
21:56
22:00
515 км.
11 ч. 56 мин.
Южно-Сахалинск
22:50
556 км.
12 ч. 50 мин.
