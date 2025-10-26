Маршрут следования и продажа билетов
13:40
0 ч. 19 мин.
02:41
33
Маршрут следования поезда 302Ь Чита — Приаргунск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Приаргунск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
13:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дарасун
15:05
15:07
52 км.
1 ч. 25 мин.
Карымская
15:45
16:08
78 км.
2 ч. 5 мин.
Адриановка
16:40
16:42
91 км.
3 ч. 0 мин.
Седловой
17:04
17:06
100 км.
3 ч. 24 мин.
Бурятская
17:26
17:28
112 км.
3 ч. 46 мин.
Могойтуй
17:48
17:52
135 км.
4 ч. 8 мин.
Ага
18:19
18:21
154 км.
4 ч. 39 мин.
Разъезд №71
18:35
18:37
164 км.
4 ч. 55 мин.
Булак
18:50
18:52
176 км.
5 ч. 10 мин.
Степь
19:00
19:02
181 км.
5 ч. 20 мин.
Оловянная
19:22
19:37
196 км.
5 ч. 42 мин.
Ясногорск
19:55
20:10
5184 км.
6 ч. 15 мин.
Ясная
20:23
20:25
10191 км.
6 ч. 43 мин.
Бырка
20:41
20:43
10206 км.
7 ч. 1 мин.
Мирная
20:52
20:54
10213 км.
7 ч. 12 мин.
Безречная
21:05
21:07
10221 км.
7 ч. 25 мин.
Хадабулак
21:20
21:22
10233 км.
7 ч. 40 мин.
Шерловая
21:39
21:44
10248 км.
7 ч. 59 мин.
Зун-Торей
21:55
21:57
10258 км.
8 ч. 15 мин.
Борзя
22:06
22:39
10264 км.
8 ч. 26 мин.
Соктуй
23:04
23:06
10280 км.
9 ч. 24 мин.
Харанор
23:31
23:33
10296 км.
9 ч. 51 мин.
Арабатук
00:01
00:03
10323 км.
10 ч. 21 мин.
Арамогойтуй
00:37
00:39
10368 км.
10 ч. 57 мин.
Маргуцек
01:01
01:03
10388 км.
11 ч. 21 мин.
Урулюнгуй
01:25
02:02
10409 км.
11 ч. 45 мин.
Платформа 145км
02:20
02:21
10425 км.
12 ч. 40 мин.
Платформа 154км
02:31
02:32
10433 км.
12 ч. 51 мин.
Досатуй
02:47
02:49
10448 км.
13 ч. 7 мин.
Приаргунск
03:21
10480 км.
13 ч. 41 мин.
