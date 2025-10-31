Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 302Я Москва — Рыбинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 302Я Москва — Рыбинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рыбинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
21:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лобня
22:54
22:56
30 км.
1 ч. 5 мин.
Савелово
00:51
00:58
123 км.
3 ч. 2 мин.
Белый Городок
01:18
01:20
137 км.
3 ч. 29 мин.
Скнятино
01:45
01:47
156 км.
3 ч. 56 мин.
Калязин
02:14
02:17
173 км.
4 ч. 25 мин.
Углич
03:17
04:10
215 км.
5 ч. 28 мин.
Калязин
05:12
05:15
257 км.
7 ч. 23 мин.
Кашин
05:45
05:48
276 км.
7 ч. 56 мин.
Мюд
06:10
06:12
294 км.
8 ч. 21 мин.
Кесова Гора
06:25
06:27
306 км.
8 ч. 36 мин.
Сонково
07:00
07:45
329 км.
9 ч. 11 мин.
Пищалкино
08:01
08:03
341 км.
10 ч. 12 мин.
Родионово
08:18
08:20
356 км.
10 ч. 29 мин.
Некоуз
08:46
08:48
383 км.
10 ч. 57 мин.
Шестихино
09:00
09:01
394 км.
11 ч. 11 мин.
Волга
09:14
09:16
404 км.
11 ч. 25 мин.
Тихменево
09:43
09:44
417 км.
11 ч. 54 мин.
Рыбинск
Пассажирский
10:00
430 км.
12 ч. 11 мин.
