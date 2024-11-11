Маршрут следования поезда 303Я Усинск — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юкост
09:14
09:17
32 км.
1 ч. 14 мин.
Сыня
10:29
10:34
81 км.
2 ч. 29 мин.
Аранец
11:11
11:12
102 км.
3 ч. 11 мин.
Печора
11:45
13:36
124 км.
3 ч. 45 мин.
Кожва 1
13:59
14:07
136 км.
5 ч. 59 мин.
Чикшино
14:47
14:52
171 км.
6 ч. 47 мин.
Каджером
15:44
15:47
206 км.
7 ч. 44 мин.
Талый
16:08
16:09
217 км.
8 ч. 8 мин.
Зеленоборск
16:47
16:51
240 км.
8 ч. 47 мин.
Ираель
17:08
17:26
250 км.
9 ч. 8 мин.
Малая Пера
18:12
18:16
280 км.
10 ч. 12 мин.
Вис
18:57
18:58
314 км.
10 ч. 57 мин.
Керки
19:31
19:32
339 км.
11 ч. 31 мин.
Сосногорск
20:28
20:52
358 км.
12 ч. 28 мин.
Ветласян
21:07
21:08
364 км.
13 ч. 7 мин.
Ухта
21:15
21:30
366 км.
13 ч. 15 мин.
Ярега
21:59
22:00
381 км.
13 ч. 59 мин.
Тобысь
22:37
22:38
412 км.
14 ч. 37 мин.
Юкарка
22:52
22:53
421 км.
14 ч. 52 мин.
Чиньяворык
23:08
23:13
431 км.
15 ч. 8 мин.
Иоссер
23:49
23:50
467 км.
15 ч. 49 мин.
Синдор
00:13
00:18
486 км.
16 ч. 13 мин.
Весляна
00:44
00:46
509 км.
16 ч. 44 мин.
Княжпогост
01:24
01:34
544 км.
17 ч. 24 мин.
Микунь
02:26
03:03
593 км.
18 ч. 26 мин.
Усть-Вымь
03:43
03:45
618 км.
19 ч. 43 мин.
Язель
04:24
04:26
647 км.
20 ч. 24 мин.
Койты
04:43
04:45
659 км.
20 ч. 43 мин.
Човью
05:09
05:11
673 км.
21 ч. 9 мин.
Сыктывкар
05:25
680 км.
21 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вонючий поезд. В туалете с потолка на голову капала вода. В умывальнике не было нормального мыла. Что вообще за сервис такой и за что я заплатила столько денег на билет!?
После поездки осталось двоякое ощущение. С одной стороны все прошло хорошо. С другой стороны – могло быть и получше. В частности я почти не видел нашего проводника. Конечно, он был не навязчив, это плюс. Но 3 раза появиться в вагоне за все время дороги – это перебор.
Биотуалетами оборудуйте поезд и все будет отлично. Реально уже задолбало подходить к туалету и целовать замок!! За 20 минут до станции закрывать – идиотизм!
Поезд времен Сталина. Все старое, даже ручки не покрашены. Краска уже настолько стерлась, что метал на этом месте отполирован до зеркального блеска. Никаких мероприятий против ковида не было произведено вообще.
В вагоне было сильно накурено. Пассажиры которые ходили курить не закрывали часто за собой двери и дым несло по всему вагону. Я в прошлом сам курил и все понимаю, но когда ты так всю дорогу едешь – нервы просто не выдерживают.