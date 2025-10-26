10:16
12 ч. 34 мин.
22:50
Маршрут следования поезда 304Э Ноглики — Южно-Сахалинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ноглики — Южно-Сахалинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ноглики
10:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ныш
11:03
11:04
40 км.
0 ч. 47 мин.
Арги-Паги
11:19
11:20
57 км.
1 ч. 3 мин.
Альба
11:28
11:29
59 км.
1 ч. 12 мин.
Адо-Тымово
11:54
11:55
81 км.
1 ч. 38 мин.
Слава
12:08
12:09
92 км.
1 ч. 52 мин.
Тымовск
12:35
12:45
112 км.
2 ч. 19 мин.
Палево
13:10
13:11
133 км.
2 ч. 54 мин.
Онор
14:02
14:03
183 км.
3 ч. 46 мин.
Южная Хандаса
14:27
14:28
207 км.
4 ч. 11 мин.
Победино
14:44
14:45
222 км.
4 ч. 28 мин.
Смирных
14:59
15:03
232 км.
4 ч. 43 мин.
Буюклы
15:26
15:27
253 км.
5 ч. 10 мин.
Матросово
15:38
15:39
262 км.
5 ч. 22 мин.
Забайкалец
15:52
15:53
272 км.
5 ч. 36 мин.
Олень
16:08
16:09
281 км.
5 ч. 52 мин.
Поронайск
16:32
16:52
297 км.
6 ч. 16 мин.
Вахрушев
17:30
17:31
324 км.
7 ч. 14 мин.
Новое
17:51
17:52
335 км.
7 ч. 35 мин.
Макаров
18:31
18:35
366 км.
8 ч. 15 мин.
Взморье
20:47
20:48
454 км.
10 ч. 31 мин.
Долинск
21:56
22:00
515 км.
11 ч. 40 мин.
Южно-Сахалинск
22:50
556 км.
12 ч. 34 мин.
