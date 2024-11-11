Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 304Я Сыктывкар — Усинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Усинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
08:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Човью
08:52
08:53
7 км.
0 ч. 12 мин.
Койты
09:15
09:16
21 км.
0 ч. 35 мин.
Язель
09:29
09:31
33 км.
0 ч. 49 мин.
Разъезд 47км
09:45
09:46
44 км.
1 ч. 5 мин.
Усть-Вымь
10:03
10:04
61 км.
1 ч. 23 мин.
Разъезд 14км
10:23
10:24
75 км.
1 ч. 43 мин.
Микунь
10:43
11:25
85 км.
2 ч. 3 мин.
Чуб
11:45
11:46
96 км.
3 ч. 5 мин.
Муська
12:14
12:15
124 км.
3 ч. 34 мин.
Княжпогост
12:34
12:46
133 км.
3 ч. 54 мин.
Тракт
13:15
13:16
156 км.
4 ч. 35 мин.
Весляна
13:33
13:35
168 км.
4 ч. 53 мин.
Синдор
14:03
14:13
191 км.
5 ч. 23 мин.
Иоссер
14:36
14:37
210 км.
5 ч. 56 мин.
Крепежная
14:49
14:50
217 км.
6 ч. 9 мин.
Чиньяворык
15:28
15:45
246 км.
6 ч. 48 мин.
Юкарка
16:01
16:03
256 км.
7 ч. 21 мин.
Тобысь
16:17
16:18
265 км.
7 ч. 37 мин.
Ярега
16:55
16:56
296 км.
8 ч. 15 мин.
Ухта
17:16
17:31
311 км.
8 ч. 36 мин.
Ветласян
17:39
17:40
313 км.
8 ч. 59 мин.
Сосногорск
17:55
18:19
319 км.
9 ч. 15 мин.
Синегорская
18:54
18:55
335 км.
10 ч. 14 мин.
Керки
19:06
19:07
339 км.
10 ч. 26 мин.
Вис
19:40
19:56
364 км.
11 ч. 0 мин.
Малая Пера
20:37
20:38
398 км.
11 ч. 57 мин.
Ираель
21:13
21:18
428 км.
12 ч. 33 мин.
Зеленоборск
21:30
21:31
438 км.
12 ч. 50 мин.
Талый
22:03
22:04
461 км.
13 ч. 23 мин.
Каджером
22:20
22:22
472 км.
13 ч. 40 мин.
Чикшино
23:03
23:04
507 км.
14 ч. 23 мин.
Кожва 1
23:41
23:43
542 км.
15 ч. 1 мин.
Печора
00:02
01:20
554 км.
15 ч. 22 мин.
Аранец
01:53
01:54
576 км.
17 ч. 13 мин.
Сыня
02:22
02:32
597 км.
17 ч. 42 мин.
Юкост
03:43
03:46
646 км.
19 ч. 3 мин.
Усинск
05:05
678 км.
20 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Взял плацкарт, хотел сэкономить. В следующий раз обязательно буду брать купе. Эти хождения туда-сюда мимо настолько надоели, что невозможно было. Ни поспать тебе нормально. Ничего. И дверями постоянно ляпали.
Хотела зарядить телефон и поняла что розеток поблизости нет. Во всем вагоне только 2 розетки которые разнесены в разные концы. Пришлось стоять и ждать пока хоть немного подзарядится телефон и смотреть чтобы его никто не украл. 21 век идиотизм полный.
Спасибо за поездку. Ехала с 2 летним ребенком. Ночью поддувало из окна. Я попросила у проводницы хотя бы что-нибудь чтобы можно было прикрыть окно и чтобы не дуло. Она сказала что ничего такого нет. Хотя я уверена что хотя бы один какой-нибудь плед или одеяло запасное должно быть.
Как повезет! Туда ехала – вагон был просто шик. Рядом с каждым местом своя розетка, все дела… В общем – кайфовала. Обратно ехала – полня жесть. Вагон разваливался на ходу.
Приятно было наблюдать хорошую работу персонала. Очень обходительно и вежливо общались со всеми пассажирами, независимо от пола или возраста.