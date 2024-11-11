Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 305Я Усинск — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
15:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юкост
16:41
16:45
32 км.
1 ч. 10 мин.
Сыня
17:43
17:45
81 км.
2 ч. 12 мин.
Аранец
18:07
18:08
102 км.
2 ч. 36 мин.
Печора
18:33
19:23
124 км.
3 ч. 2 мин.
Кожва 1
19:46
19:48
136 км.
4 ч. 15 мин.
Чикшино
20:22
20:23
171 км.
4 ч. 51 мин.
Платформа 1736км
20:56
20:57
176 км.
5 ч. 25 мин.
Каджером
21:05
21:06
205 км.
5 ч. 34 мин.
Талый
21:21
21:22
216 км.
5 ч. 50 мин.
Рыбница
21:39
21:40
228 км.
6 ч. 8 мин.
Зеленоборск
21:57
21:58
238 км.
6 ч. 26 мин.
Ираель
22:11
22:14
248 км.
6 ч. 40 мин.
Малая Пера
22:50
22:51
278 км.
7 ч. 19 мин.
Вис
23:22
23:23
312 км.
7 ч. 51 мин.
Керки
23:49
23:50
337 км.
8 ч. 18 мин.
Сосногорск
00:28
00:52
356 км.
8 ч. 57 мин.
Ветласян
01:07
01:08
362 км.
9 ч. 36 мин.
Ухта
01:16
01:31
364 км.
9 ч. 45 мин.
Ярега
01:56
01:58
379 км.
10 ч. 25 мин.
Тобысь
02:28
02:29
410 км.
10 ч. 57 мин.
Юкарка
02:44
02:45
419 км.
11 ч. 13 мин.
Чиньяворык
03:01
03:11
429 км.
11 ч. 30 мин.
Крепежная
03:36
03:37
458 км.
12 ч. 5 мин.
Иоссер
03:49
03:50
465 км.
12 ч. 18 мин.
Синдор
04:13
04:28
484 км.
12 ч. 42 мин.
Весляна
04:55
05:10
507 км.
13 ч. 24 мин.
Тракт
05:27
05:28
519 км.
13 ч. 56 мин.
Княжпогост
05:50
06:00
542 км.
14 ч. 19 мин.
Муська
06:15
06:16
551 км.
14 ч. 44 мин.
Чуб
06:44
06:45
579 км.
15 ч. 13 мин.
Микунь
06:59
07:34
590 км.
15 ч. 28 мин.
Усть-Вымь
08:30
08:31
615 км.
16 ч. 59 мин.
Язель
09:08
09:09
644 км.
17 ч. 37 мин.
Койты
09:26
09:35
656 км.
17 ч. 55 мин.
Эжва
09:43
09:46
661 км.
18 ч. 12 мин.
Сыктывкар
10:07
677 км.
18 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все вроде бы хорошо, но сколько уже можно ездить с этими туалетами старыми? Поставьте в плацкарт нормальный биотуалет!!! Потому что после каждой остановки стоит большая очередь!
Я не знаю как у вас, но у меня были не самые лучшие впечатления от этого поезда. Потому что В вагоне грязь и не убирались на протяжении всей поездки. Была одна проводница в годах и две молодых. Так вот молодые вообще не хотели работать.
Мне кажется что в том вагоне, в котором я ехала, ездил еще Петр Первый. Потому что старше вагона уже даже сложно придумать!!! Все что может поломаться – поломано. Все что может протереться – протерто. Вообще не понимаю как у людей совести хватает такие поезда на пускать в рейсы!
Понравилось что проводница не навязывала свои услуги, а нормально все делала. Я ехала и отдыхала. Было очень уютно и приятно в купе. Плюс поезду.
Ехала в 11 вагоне, было очень комфортно. Вагон новый, все новое. Проводница выполняла свои обязанности на 120%.