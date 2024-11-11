Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 306Я Сыктывкар — Усинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 306Я Сыктывкар — Усинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Усинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
19:53
19:54
16 км.
0 ч. 23 мин.
Койты
20:03
20:04
21 км.
0 ч. 33 мин.
Язель
20:17
20:18
33 км.
0 ч. 47 мин.
Усть-Вымь
20:50
20:51
62 км.
1 ч. 20 мин.
Микунь
21:29
22:03
87 км.
1 ч. 59 мин.
Чуб
22:20
22:21
98 км.
2 ч. 50 мин.
Муська
22:46
22:47
126 км.
3 ч. 16 мин.
Княжпогост
23:03
23:13
135 км.
3 ч. 33 мин.
Тракт
23:38
23:39
158 км.
4 ч. 8 мин.
Весляна
23:56
23:57
170 км.
4 ч. 26 мин.
Синдор
00:20
00:35
193 км.
4 ч. 50 мин.
Иоссер
00:57
00:58
212 км.
5 ч. 27 мин.
Крепежная
01:09
01:10
219 км.
5 ч. 39 мин.
Чиньяворык
01:40
01:50
248 км.
6 ч. 10 мин.
Юкарка
02:03
02:04
258 км.
6 ч. 33 мин.
Тобысь
02:15
02:16
267 км.
6 ч. 45 мин.
Ярега
02:48
02:49
298 км.
7 ч. 18 мин.
Ухта
03:07
03:24
313 км.
7 ч. 37 мин.
Ветласян
03:31
03:32
315 км.
8 ч. 1 мин.
Сосногорск
03:46
04:09
321 км.
8 ч. 16 мин.
Керки
04:49
04:50
340 км.
9 ч. 19 мин.
Вис
05:20
05:21
365 км.
9 ч. 50 мин.
Малая Пера
05:53
05:54
399 км.
10 ч. 23 мин.
Ираель
06:27
06:30
429 км.
10 ч. 57 мин.
Зеленоборск
06:42
06:43
439 км.
11 ч. 12 мин.
Рыбница
06:55
06:56
449 км.
11 ч. 25 мин.
Талый
07:10
07:11
461 км.
11 ч. 40 мин.
Каджером
07:24
07:25
472 км.
11 ч. 54 мин.
Платформа 1736км
07:33
07:34
501 км.
12 ч. 3 мин.
Чикшино
08:03
08:04
506 км.
12 ч. 33 мин.
Кожва 1
08:39
08:40
541 км.
13 ч. 9 мин.
Печора
09:01
09:41
553 км.
13 ч. 31 мин.
Аранец
10:09
10:10
575 км.
14 ч. 39 мин.
Сыня
10:32
10:34
596 км.
15 ч. 2 мин.
Юкост
11:32
11:35
645 км.
16 ч. 2 мин.
Усинск
12:42
677 км.
17 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сыктывкар → Усинск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала 21.08.2021 БЕСИТ когда закрывают туалеты во время стоянки поезда. Сколько можно ходить в эти колхозные туалеты, когда давно придуманы БИО?????????? Деньги дерут в три шкуры, а туалет нормальный поставить не в состоянии!
Вагон жуть. Я давно такого старья не видел. Буквально из позапрошлого века. Не удивлюсь если мой прадед на войну в этом же вагоне ехал.
Спасибо, все прошло хорошо. Проводница милая женщина, помогала мне во время поездки и ответила на все вопросы. Я довольна.
Благодарю за поездку. Если бы не стоимость билета, я бы выбрала другой вид транспорта. Говорили мне что поезд так себе, но я даже не думала, что настолько так себе. Наверное первая и последняя поездка на нем.
Ехала с мужем и ребенком. Было вполне комфортно. Брали купе, потому что с ребенком лучше в купе. Не жалею, что не брали плацкарт. У нас были биотуалеты в вагоне, у плацкарта были обычные.