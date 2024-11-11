Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 312Э Новороссийск — Ростов-на-Дону.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:55
3 д. 0 ч. 52 мин.
06:50
76
Маршрут следования поезда 312Э Новороссийск — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
21:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
22:25
22:30
14 км.
0 ч. 30 мин.
Крымская
23:05
23:17
42 км.
1 ч. 10 мин.
Протока
00:14
00:17
79 км.
2 ч. 19 мин.
Полтавская
00:37
00:39
92 км.
2 ч. 42 мин.
Тимашевская
01:35
01:49
156 км.
3 ч. 40 мин.
Брюховецкая
02:15
02:17
175 км.
4 ч. 20 мин.
Каневская
02:45
02:47
207 км.
4 ч. 50 мин.
Староминская-Тимашевск
03:52
03:54
254 км.
5 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
05:16
345 км.
7 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отличный состав поезда. Проводницы очень ответственно подходили к чистоте и пассажирам. Ни разу никому не нахамили и общались очень обходительно. Во время поездки 2 раза делали влажную уборку – один раз мыли полы, второй раз протирали пыль. Супер
Два раза за поездку начальник поезда даже проходил и уточнял – все ли ок, и не нужно ли чего-то. Супер поезд. Рекомендую.
В поезде было чисто и уютно. Спасибо проводницам. Однако меня не устраивают цены на чай и кофе. Они просто космические!!!!!! Почему нельзя включить чай в стоимость билета? Наценки покруче чем на Арбате!!!
Все хорошо кроме того, что всем плевать на распитие спиртных напитков в поездах до сих пор. Реально – шатаются пьяные по вагону и ходят курить, а проводница даже замечание не делает. Ничего не меняется, 10 лет назад было так же.
Спасибо за комфортную поездку. Мы с дочкой хорошо отдохнули! Благодарю отдельно проводницу Оксану которая выдала нам дополнительный плед, когда было ночью очень холодно!