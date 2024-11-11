Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 312Й Ростов-на-Дону — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:50
7 ч. 50 мин.
22:40
10
Маршрут следования поезда 312Й Ростов-на-Дону — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
16:29
16:34
91 км.
1 ч. 39 мин.
Каневская
17:08
17:10
138 км.
2 ч. 18 мин.
Брюховецкая
17:39
17:41
170 км.
2 ч. 49 мин.
Тимашевская
18:08
18:22
189 км.
3 ч. 18 мин.
Полтавская
19:36
19:38
253 км.
4 ч. 46 мин.
Протока
19:58
20:16
266 км.
5 ч. 8 мин.
Крымская
21:18
21:23
303 км.
6 ч. 28 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
21:56
22:11
331 км.
7 ч. 6 мин.
Новороссийск
22:40
345 км.
7 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жесть вообще. Подошли к вагону – дверь закрыта. Ждали и стучали минут 5, пока не выяснилось что проводница просто заснула!!! Халатность на работе и безответственность!
В поезде было комфортно ехать. Проводники работали четко и слаженно. Все недоразумения, которые возникали во время поездки, решались быстро.
Туалет – жесть! Воняет, работает через раз смыв, в умывальнике открыла кран – вода со всех щелей, облила меня с ног до головы! Вокруг все старое и дряблое!
Ехал с попутчиком мужчиной. Очень хорошо побеседовали во время поездки. Давно не встречал таких интересных собеседников. Поездка в целом понравилась. Было очень комфортно ехать.
Добрый вечер. Хочу оставить свое впечатление о поездке. В поезде было удобно, но вагон старый. Проводница внимательная.