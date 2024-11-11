08:40
21 ч. 22 мин.
06:02
47
Маршрут следования поезда 313Х Атырау (Казахстан) — Мангистау (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Атырау (Казахстан) — Мангистау (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Атырау
08:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тендык
08:53
08:55
5 км.
0 ч. 13 мин.
Разъезд 496км
09:12
09:14
17 км.
0 ч. 32 мин.
Карабатано
09:28
09:30
29 км.
0 ч. 48 мин.
Таскескен
09:48
09:56
42 км.
1 ч. 8 мин.
Искине
10:10
10:15
53 км.
1 ч. 30 мин.
Разъезд 441км
10:35
10:40
68 км.
1 ч. 55 мин.
Доссор
11:02
11:12
82 км.
2 ч. 22 мин.
Разъезд 414км
11:27
11:33
93 км.
2 ч. 47 мин.
Разъезд 402км
11:51
11:57
103 км.
3 ч. 11 мин.
Макат
12:15
12:35
113 км.
3 ч. 35 мин.
Разъезд №472
13:01
13:03
129 км.
4 ч. 21 мин.
Бекбеке
13:31
13:33
145 км.
4 ч. 51 мин.
Байтерек
13:46
13:48
155 км.
5 ч. 6 мин.
Разъезд №470
14:00
14:02
170 км.
5 ч. 20 мин.
Разъезд №469
14:24
14:30
183 км.
5 ч. 44 мин.
Шокпартогай
14:51
14:53
190 км.
6 ч. 11 мин.
Кульсары
15:07
15:22
200 км.
6 ч. 27 мин.
Разъезд №468
15:46
15:47
228 км.
7 ч. 6 мин.
Разъезд №467
16:13
16:15
247 км.
7 ч. 33 мин.
Толтыр
16:44
16:46
252 км.
8 ч. 4 мин.
Разъезд №465
17:13
17:15
273 км.
8 ч. 33 мин.
Опорная
17:36
17:39
288 км.
8 ч. 56 мин.
Разъезд №464
18:02
18:19
310 км.
9 ч. 22 мин.
Разъезд №463
18:38
18:40
327 км.
9 ч. 58 мин.
Коркол
19:02
19:04
345 км.
10 ч. 22 мин.
Разъезд №461
19:21
19:23
362 км.
10 ч. 41 мин.
Разъезд №460
19:44
19:46
378 км.
11 ч. 4 мин.
Бейнеу
20:09
20:34
399 км.
11 ч. 29 мин.
Разъезд №1
20:51
20:53
408 км.
12 ч. 11 мин.
Разъезд №2-Г
21:17
21:19
458 км.
12 ч. 37 мин.
Разъезд №3
21:48
21:56
466 км.
13 ч. 8 мин.
Устюрт
22:21
22:33
490 км.
13 ч. 41 мин.
Разъезд №5
22:56
23:08
513 км.
14 ч. 16 мин.
Разъезд №6-Г
23:31
23:33
537 км.
14 ч. 51 мин.
Разъезд №7
23:56
23:58
560 км.
15 ч. 16 мин.
Сай-Утес
00:29
00:54
586 км.
15 ч. 49 мин.
Разъезд №9
01:28
01:31
602 км.
16 ч. 48 мин.
Разъезд №10
02:09
02:12
635 км.
17 ч. 29 мин.
Разъезд №11
02:33
02:36
652 км.
17 ч. 53 мин.
Разъезд №12
02:59
03:02
665 км.
18 ч. 19 мин.
Разъезд №13
03:24
03:27
689 км.
18 ч. 44 мин.
Шетпе
03:44
03:59
700 км.
19 ч. 4 мин.
Разъезд №14
04:17
04:20
716 км.
19 ч. 37 мин.
Разъезд №15
04:42
04:45
747 км.
20 ч. 2 мин.
Разъезд №16
05:05
05:15
761 км.
20 ч. 25 мин.
Мангистау
06:02
784 км.
21 ч. 22 мин.
