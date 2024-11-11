13:20
22 ч. 5 мин.
11:25
50
Маршрут следования поезда 313Ц Мангистау (Казахстан) — Атырау (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мангистау (Казахстан) — Атырау (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мангистау
13:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тамак
13:36
13:38
8 км.
0 ч. 16 мин.
Разъезд №16
13:58
14:00
23 км.
0 ч. 38 мин.
Разъезд №15
14:23
14:25
37 км.
1 ч. 3 мин.
Разъезд №14
14:47
14:49
68 км.
1 ч. 27 мин.
Шетпе
15:05
15:17
84 км.
1 ч. 45 мин.
Разъезд №13
15:36
15:38
95 км.
2 ч. 16 мин.
Разъезд №12
15:59
16:01
119 км.
2 ч. 39 мин.
Разъезд №11
16:25
16:32
132 км.
3 ч. 5 мин.
Разъезд №10
16:51
16:53
149 км.
3 ч. 31 мин.
Маната
17:08
17:10
162 км.
3 ч. 48 мин.
Разъезд №9
17:32
17:34
183 км.
4 ч. 12 мин.
Сай-Утес
18:15
18:40
199 км.
4 ч. 55 мин.
Разъезд №7
19:09
19:29
225 км.
5 ч. 49 мин.
Разъезд №6-Г
19:50
19:53
248 км.
6 ч. 30 мин.
Разъезд №5
20:15
20:17
272 км.
6 ч. 55 мин.
Устюрт
20:40
20:48
295 км.
7 ч. 20 мин.
Разъезд №3
21:11
21:13
319 км.
7 ч. 51 мин.
Разъезд №2-Г
21:44
21:51
327 км.
8 ч. 24 мин.
Разъезд №1
22:19
22:29
377 км.
8 ч. 59 мин.
Бейнеу
22:44
23:14
386 км.
9 ч. 24 мин.
Разъезд №460
23:38
23:41
407 км.
10 ч. 18 мин.
Разъезд №461
00:03
00:06
423 км.
10 ч. 43 мин.
Коркол
00:25
00:32
440 км.
11 ч. 5 мин.
Разъезд №463
00:53
01:15
458 км.
11 ч. 33 мин.
Разъезд №464
01:36
01:38
475 км.
12 ч. 16 мин.
Опорная
02:03
02:09
497 км.
12 ч. 43 мин.
Разъезд №465
02:33
02:35
512 км.
13 ч. 13 мин.
Толтыр
02:57
02:59
533 км.
13 ч. 37 мин.
Разъезд №467
03:26
03:28
538 км.
14 ч. 6 мин.
Разъезд №468
03:56
04:00
557 км.
14 ч. 36 мин.
Кульсары
04:22
04:45
585 км.
15 ч. 2 мин.
Шокпартогай
04:59
05:02
595 км.
15 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 1254км
05:10
05:11
596 км.
15 ч. 50 мин.
Разъезд №469
05:24
05:27
603 км.
16 ч. 4 мин.
Разъезд №470
05:49
06:08
616 км.
16 ч. 29 мин.
Байтерек
06:20
06:34
631 км.
17 ч. 0 мин.
Бекбеке
06:47
06:49
641 км.
17 ч. 27 мин.
Разъезд №472
07:19
07:21
657 км.
17 ч. 59 мин.
Макат
07:47
08:09
673 км.
18 ч. 27 мин.
Разъезд 402км
08:27
08:29
683 км.
19 ч. 7 мин.
Разъезд 414км
08:46
08:50
693 км.
19 ч. 26 мин.
Доссор
09:06
09:14
704 км.
19 ч. 46 мин.
Разъезд 441км
09:35
09:37
718 км.
20 ч. 15 мин.
Искине
09:59
10:01
733 км.
20 ч. 39 мин.
Таскескен
10:15
10:17
744 км.
20 ч. 55 мин.
Карабатано
10:35
10:37
757 км.
21 ч. 15 мин.
Разъезд 496км
10:53
10:55
769 км.
21 ч. 33 мин.
Тендык
11:10
11:12
781 км.
21 ч. 50 мин.
Атырау
11:25
786 км.
22 ч. 5 мин.
