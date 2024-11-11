Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 317Й Нижний Бестях (Якутск) — Благовещенск
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:00
1 д. 17 ч. 1 мин.
04:01
36
Маршрут следования поезда 317Й Нижний Бестях (Якутск) — Благовещенск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Бестях (Якутск) — Благовещенск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Бестях
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кюргелях
16:01
16:21
208 км.
5 ч. 1 мин.
Болотный
19:46
19:52
339 км.
8 ч. 46 мин.
Томмот
21:06
21:11
386 км.
10 ч. 6 мин.
Куранах
22:10
22:12
429 км.
11 ч. 10 мин.
Алдан
22:50
23:20
452 км.
11 ч. 50 мин.
Косаревский
23:39
23:40
464 км.
12 ч. 39 мин.
Селигдар
00:01
00:02
479 км.
13 ч. 1 мин.
Большой Нимныр
00:43
00:44
509 км.
13 ч. 43 мин.
Таежная
01:49
01:50
555 км.
14 ч. 49 мин.
Огоньер
02:40
02:41
587 км.
15 ч. 40 мин.
Хатыми
03:03
03:04
608 км.
16 ч. 3 мин.
Чульбасс
03:50
03:51
639 км.
16 ч. 50 мин.
Чульман
04:10
04:13
651 км.
17 ч. 10 мин.
Нерюнгри
04:55
05:35
673 км.
17 ч. 55 мин.
Беркакит
05:50
05:53
681 км.
18 ч. 50 мин.
Золотинка
06:57
06:58
725 км.
19 ч. 57 мин.
Аям
07:25
07:26
738 км.
20 ч. 25 мин.
Могот
08:45
08:46
788 км.
21 ч. 45 мин.
Тында
10:06
11:16
841 км.
23 ч. 6 мин.
Сети
11:47
11:48
856 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Беленькая
12:27
12:28
878 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Заболотное
13:00
13:01
894 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Аносовская
13:35
13:36
915 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Пурикан
13:57
13:58
927 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Муртыгит
14:21
14:23
942 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Мохортов
14:47
14:48
956 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Штурм
15:06
15:07
965 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Сковородино
16:10
16:40
995 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Магдагачи
19:49
20:04
1131 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Тыгда
21:06
21:08
1182 км.
1 д. 10 ч. 6 мин.
Шимановская
23:12
23:14
1335 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Ледяная
23:55
23:56
1374 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Свободный
00:31
00:33
1413 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Белогорск
01:24
01:54
1470 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Благовещенск
04:01
1565 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижний Бестях (Якутск) → Благовещенск Распечатать расписание поезда