Маршрут следования и продажа билетов
10:40
1 д. 17 ч. 40 мин.
04:20
40
Маршрут следования поезда 317Ь Благовещенск — Нижний Бестях (Якутск) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Нижний Бестях (Якутск) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белогорск
12:30
13:00
95 км.
1 ч. 50 мин.
Свободный
13:48
13:50
152 км.
3 ч. 8 мин.
Ледяная
14:26
14:27
191 км.
3 ч. 46 мин.
Шимановская
15:15
15:17
230 км.
4 ч. 35 мин.
Тыгда
17:29
17:31
383 км.
6 ч. 49 мин.
Магдагачи
18:37
18:52
434 км.
7 ч. 57 мин.
Сковородино
22:26
23:11
570 км.
11 ч. 46 мин.
Штурм
00:19
00:20
600 км.
13 ч. 39 мин.
Мохортов
00:41
00:42
609 км.
14 ч. 1 мин.
Муртыгит
01:07
01:09
623 км.
14 ч. 27 мин.
Пурикан
01:34
01:35
638 км.
14 ч. 54 мин.
Аносовская
01:58
01:59
650 км.
15 ч. 18 мин.
Заболотное
02:38
02:40
671 км.
15 ч. 58 мин.
Беленькая
03:12
03:13
687 км.
16 ч. 32 мин.
Сети
03:51
03:52
709 км.
17 ч. 11 мин.
Тында
04:24
05:13
724 км.
17 ч. 44 мин.
Гилюй
06:07
06:08
755 км.
19 ч. 27 мин.
Могот
06:39
06:40
778 км.
19 ч. 59 мин.
Рихард Зорге
07:07
07:08
794 км.
20 ч. 27 мин.
Якутский
07:31
07:32
804 км.
20 ч. 51 мин.
Нагорная Якутская
07:48
07:54
811 км.
21 ч. 8 мин.
Аям
08:23
08:25
827 км.
21 ч. 43 мин.
Золотинка
08:50
08:51
840 км.
22 ч. 10 мин.
Окурдан
09:15
09:16
848 км.
22 ч. 35 мин.
Беркакит
10:03
10:06
885 км.
23 ч. 23 мин.
Нерюнгри
10:20
10:50
893 км.
23 ч. 40 мин.
Чульман
11:32
11:34
915 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Чульбасс
11:54
11:55
927 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Хатыми
12:42
12:43
958 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Огоньер
13:05
13:06
979 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Таежная
13:58
13:59
1011 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Большой Нимныр
15:03
15:04
1057 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Селигдар
15:48
15:49
1087 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Косаревский
16:08
16:09
1102 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Алдан
16:28
16:48
1114 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Куранах
17:28
17:30
1137 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Томмот
18:29
18:34
1180 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Кюргелях
23:15
23:30
1354 км.
1 д. 12 ч. 35 мин.
Нижний Бестях
04:20
1562 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
