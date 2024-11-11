Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 323Й Томмот — Нерюнгри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томмот — Нерюнгри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томмот
14:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Куранах
15:32
15:37
43 км.
0 ч. 58 мин.
Алдан
16:14
16:39
66 км.
1 ч. 40 мин.
Косаревский
16:58
16:59
78 км.
2 ч. 24 мин.
Селигдар
17:22
17:23
93 км.
2 ч. 48 мин.
Большой Нимныр
18:06
18:08
123 км.
3 ч. 32 мин.
Таежная
19:15
19:16
169 км.
4 ч. 41 мин.
Огоньер
20:08
20:09
201 км.
5 ч. 34 мин.
Хатыми
20:31
20:32
222 км.
5 ч. 57 мин.
Чульбасс
21:20
21:21
253 км.
6 ч. 46 мин.
Чульман
21:41
21:42
265 км.
7 ч. 7 мин.
Денисовский
21:57
21:58
291 км.
7 ч. 23 мин.
Нерюнгри Грузовая
22:13
22:14
302 км.
7 ч. 39 мин.
Нерюнгри
22:30
309 км.
7 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старенький довоенный поезд. Шторки не мыли со времен освоения космоса.
Очень атмосферный приятный старый поезд. Заботливая проводница. Поезд местного значения, половина пассажиров знает друг друга.
Лично мне понравилось ехать на этом поезде. Было очень комфортно, не смотря на то что он старенький и очень допотопный.
Хороший поезд для старых фотосессий. В таких нужно снимать фильмы 100 летней давности, реквизит на колесах. Ничего добавлять не нужно – сразу снимай.
Спасибо. Поездка прошла замечательно. Очень красивые места проезжали.