Маршрут следования и продажа билетов
22:35
5 ч. 17 мин.
11:27
47
Маршрут следования поезда 323Ц Астана — Петропавловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астана — Петропавловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астана Нурлы Жол
22:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ондырыс
23:14
23:17
15 км.
0 ч. 39 мин.
Танкерыс
23:41
23:43
31 км.
1 ч. 6 мин.
Шортанды
00:12
00:15
62 км.
1 ч. 37 мин.
Ак-Куль
00:49
00:53
96 км.
2 ч. 14 мин.
Родники
01:15
01:16
114 км.
2 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 356км
01:24
01:25
122 км.
2 ч. 49 мин.
Ельтай
01:37
01:39
134 км.
3 ч. 2 мин.
Бурли-Казахский
02:00
02:01
156 км.
3 ч. 25 мин.
Макинка
02:16
02:20
175 км.
3 ч. 41 мин.
Черноярка
02:31
02:32
184 км.
3 ч. 56 мин.
Жасыл
02:41
02:43
193 км.
4 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 274км
02:56
02:57
202 км.
4 ч. 21 мин.
Курорт-Боровое
03:08
03:22
208 км.
4 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 259км
03:30
03:31
212 км.
4 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 252км
03:42
03:43
220 км.
5 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 241км
03:56
03:57
229 км.
5 ч. 21 мин.
Джемантуз
04:08
04:11
236 км.
5 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 214км
04:29
04:30
253 км.
5 ч. 54 мин.
Кокшетау 1
04:48
05:35
272 км.
6 ч. 13 мин.
Чаглинка
05:55
05:58
282 км.
7 ч. 20 мин.
Жаман-Ащи
06:12
06:15
289 км.
7 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 169км
06:23
06:24
296 км.
7 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 165км
06:31
06:32
297 км.
7 ч. 56 мин.
Азат
06:41
06:45
301 км.
8 ч. 6 мин.
Приречная
07:01
07:04
318 км.
8 ч. 26 мин.
Тайынша
07:22
07:30
334 км.
8 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 111км
07:43
07:44
338 км.
9 ч. 8 мин.
Тениз
07:52
07:54
352 км.
9 ч. 17 мин.
Шагылы
08:09
08:10
363 км.
9 ч. 34 мин.
Киялы
08:19
08:22
372 км.
9 ч. 44 мин.
Жанажол
08:38
08:40
391 км.
10 ч. 3 мин.
Смирново
08:58
09:03
410 км.
10 ч. 23 мин.
Кауданды
09:16
09:23
420 км.
10 ч. 41 мин.
Шаховский
09:34
09:35
429 км.
10 ч. 59 мин.
Жанатурмыс
09:46
09:48
440 км.
11 ч. 11 мин.
Петропавловск
08:06
450 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Астана → Петропавловск