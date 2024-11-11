Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 324Й Нерюнгри — Томмот на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нерюнгри — Томмот с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нерюнгри
01:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерюнгри Грузовая
02:10
02:11
7 км.
0 ч. 14 мин.
Денисовский
02:25
02:26
18 км.
0 ч. 29 мин.
Чульман
02:40
02:42
44 км.
0 ч. 44 мин.
Чульбасс
03:03
03:04
56 км.
1 ч. 7 мин.
Хатыми
03:53
03:54
87 км.
1 ч. 57 мин.
Огоньер
04:16
04:17
108 км.
2 ч. 20 мин.
Таежная
05:11
05:12
140 км.
3 ч. 15 мин.
Большой Нимныр
06:14
06:16
186 км.
4 ч. 18 мин.
Селигдар
07:04
07:05
216 км.
5 ч. 8 мин.
Косаревский
07:24
07:25
231 км.
5 ч. 28 мин.
Алдан
07:44
07:59
243 км.
5 ч. 48 мин.
Куранах
08:40
08:45
266 км.
6 ч. 44 мин.
Томмот
09:45
309 км.
7 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо за приятную поездку. Поезд едет не быстро но пока едешь – успеваешь смотреть все красоты тайги.
Очень мощная печка. Когда ехали – за бортом было -30. Печка грела так, что в вагоне было +25, даже пришлось раздеваться.
Приятная проводница. В вагоне было душно. Закрыли все окна и двери и сильно грела печка.
Старенький поезд но еще вполне хорошо держится. Приятная проводница. Ехал четко по расписанию но во многих местах очень тормозил, т.к. дорого видимо была не особо.
Ехала с дочкой – неудобные лавочки. Да, они большие, но уже настолько засиженные. Что было очень твердо.