Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 324Ц Петропавловск — Астана.
16:45
13 ч. 55 мин.
06:40
37
Маршрут следования поезда 324Ц Петропавловск — Астана на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Астана с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жанатурмыс
19:01
19:03
10 км.
2 ч. 16 мин.
Шаховский
19:14
19:15
21 км.
2 ч. 29 мин.
Кауданды
19:23
19:30
30 км.
2 ч. 38 мин.
Смирново
19:41
19:45
40 км.
2 ч. 56 мин.
Жанажол
20:02
20:04
59 км.
3 ч. 17 мин.
Киялы
20:20
20:38
78 км.
3 ч. 35 мин.
Шагылы
20:48
20:49
87 км.
4 ч. 3 мин.
Тениз
21:02
21:04
98 км.
4 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 111км
21:12
21:13
112 км.
4 ч. 27 мин.
Тайынша
21:24
21:30
116 км.
4 ч. 39 мин.
Приречная
21:46
21:49
132 км.
5 ч. 1 мин.
Азат
22:07
22:10
149 км.
5 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 165км
22:20
22:21
153 км.
5 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 169км
22:27
22:28
154 км.
5 ч. 42 мин.
Жаман-Ащи
22:36
22:38
161 км.
5 ч. 51 мин.
Чаглинка
22:53
22:55
168 км.
6 ч. 8 мин.
Кокшетау 1
23:14
00:25
178 км.
6 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 214км
00:43
00:44
197 км.
7 ч. 58 мин.
Джемантуз
01:05
01:07
214 км.
8 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 241км
01:18
01:19
221 км.
8 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 252км
01:30
01:31
230 км.
8 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 259км
01:41
01:42
238 км.
8 ч. 56 мин.
Курорт-Боровое
01:52
02:07
242 км.
9 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 274км
02:19
02:20
248 км.
9 ч. 34 мин.
Жасыл
02:29
02:31
257 км.
9 ч. 44 мин.
Черноярка
02:44
02:45
266 км.
9 ч. 59 мин.
Макинка
02:57
03:02
275 км.
10 ч. 12 мин.
Бурли-Казахский
03:23
03:24
294 км.
10 ч. 38 мин.
Ельтай
03:42
03:45
316 км.
10 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 356км
03:57
03:58
328 км.
11 ч. 12 мин.
Родники
04:07
04:08
336 км.
11 ч. 22 мин.
Ак-Куль
04:28
04:31
354 км.
11 ч. 43 мин.
Шортанды
05:02
05:05
388 км.
12 ч. 17 мин.
Танкерыс
05:36
05:38
419 км.
12 ч. 51 мин.
Ондырыс
06:00
06:02
435 км.
13 ч. 15 мин.
Астана Нурлы Жол
06:40
450 км.
13 ч. 55 мин.
