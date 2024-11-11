Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 325Э Нерюнгри — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нерюнгри — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нерюнгри
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беркакит
12:15
12:17
8 км.
0 ч. 15 мин.
Оборчо
12:38
12:39
23 км.
0 ч. 38 мин.
Окурдан
13:06
13:07
46 км.
1 ч. 6 мин.
Золотинка
13:30
13:31
54 км.
1 ч. 30 мин.
Аям
14:02
14:03
67 км.
2 ч. 2 мин.
Нагорная Якутская
14:30
14:31
83 км.
2 ч. 30 мин.
Якутский
14:48
14:49
90 км.
2 ч. 48 мин.
Рихард Зорге
15:10
15:11
100 км.
3 ч. 10 мин.
Могот
15:35
15:36
116 км.
3 ч. 35 мин.
Тында
17:09
19:14
169 км.
5 ч. 9 мин.
Беленькая
20:21
20:22
206 км.
8 ч. 21 мин.
Аносовская
21:19
21:20
243 км.
9 ч. 19 мин.
Пурикан
21:41
21:42
255 км.
9 ч. 41 мин.
Муртыгит
22:05
22:06
270 км.
10 ч. 5 мин.
Мохортов
22:29
22:30
284 км.
10 ч. 29 мин.
Штурм
22:48
22:49
293 км.
10 ч. 48 мин.
Сковородино
23:50
00:36
323 км.
11 ч. 50 мин.
Невер
Большой Невер
00:59
01:00
337 км.
12 ч. 59 мин.
Ульручьи
01:31
01:32
352 км.
13 ч. 31 мин.
Ангарич
01:49
01:50
365 км.
13 ч. 49 мин.
Талдан
02:24
02:26
395 км.
14 ч. 24 мин.
Гудачи
03:02
03:03
422 км.
15 ч. 2 мин.
Гонжа
03:23
03:24
437 км.
15 ч. 23 мин.
Магдагачи
04:03
04:18
468 км.
16 ч. 3 мин.
Дактуй
04:53
04:54
495 км.
16 ч. 53 мин.
Тыгда
05:24
05:34
522 км.
17 ч. 24 мин.
Чалганы
05:55
05:56
541 км.
17 ч. 55 мин.
Ушумун
06:17
06:19
560 км.
18 ч. 17 мин.
Сиваки
06:40
06:42
582 км.
18 ч. 40 мин.
Мухинская
07:17
07:18
632 км.
19 ч. 17 мин.
Шимановская
07:54
08:30
675 км.
19 ч. 54 мин.
Ледяная
09:08
09:13
714 км.
21 ч. 8 мин.
Бузули
09:28
09:30
725 км.
21 ч. 28 мин.
Свободный
09:54
10:09
753 км.
21 ч. 54 мин.
Михайло-Чесноковская
10:17
10:18
758 км.
22 ч. 17 мин.
Арга
10:31
10:32
768 км.
22 ч. 31 мин.
Серышево
10:50
11:00
790 км.
22 ч. 50 мин.
Белогорск
11:20
12:14
809 км.
23 ч. 20 мин.
Возжаевка
12:50
12:52
836 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Поздеевка
13:13
13:15
856 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Екатеринославка
13:41
13:43
884 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Завитая
14:24
14:26
921 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Бурея
15:06
15:11
963 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Архара
15:59
16:04
1010 км.
1 д. 3 ч. 59 мин.
Татакан
16:17
16:18
1020 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Богучан
16:29
16:30
1030 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
Урил
16:49
16:50
1047 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Кундур-Хабаровский
17:27
17:28
1071 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Облучье
18:12
18:27
1095 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Известковая
19:17
19:19
1131 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Биракан
19:36
19:37
1143 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Теплое Озеро
19:51
19:52
1154 км.
1 д. 7 ч. 51 мин.
Известковый Завод
20:00
20:01
1158 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Лондоко
20:07
20:08
1162 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Будукан
20:24
20:25
1179 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Бира
20:43
20:44
1195 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Биробиджан
21:18
21:23
1236 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Аур
21:52
21:53
1276 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Ин
22:15
22:17
1304 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Волочаевка 1
22:54
22:55
1353 км.
1 д. 10 ч. 54 мин.
Николаевка
23:14
23:15
1374 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Приамурская
23:26
23:27
1383 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Хабаровск 1
23:51
1395 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны говно, старые, розеток ничерта нет. Негде банально телефон зарядить. Проводница на своей волне ходит. Еще попробуй вылови. Туалет вообще старье, не био, постоянно закрывается на санитарные зоны.
Кондиционера нет, в вагоне душно, форточку не открыть, из туалета несет мочей, из тамбура сигаретами и все дребезжит. Вот что вас ждет во время езды на этом поезде.
Хотела бы рассказать о поездке. Она мне очень понравилась. Проводница была очень внимательной девушкой. Все было почти идеально. В вагоне было довольно чисто. Благодарю.
Ехала в 19 вагоне 21.08.2021. Все было замечательно! Повезло что попались интересные попутчицы. Пол дороги проговорили с ними обо всем. Я осталась довольна.
Когда уже сделают курилку в поездах нормальную? Приходится выбегать на остановках чтобы не курить внутри поезда, потому что пассажиры жалуются.