Поезд 325Э Нерюнгри — Хабаровск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:00

Нерюнгри

3 д. 0 ч. 53 мин.

05:29

Хабаровск

122

Маршрут следования поезда 325Э Нерюнгри — Хабаровск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нерюнгри — Хабаровск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нерюнгри

12:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Беркакит

12:15

2 мин.

12:17

8 км.

0 ч. 15 мин.

Оборчо

12:38

1 мин.

12:39

23 км.

0 ч. 38 мин.

Окурдан

13:06

1 мин.

13:07

46 км.

1 ч. 6 мин.

Золотинка

13:30

1 мин.

13:31

54 км.

1 ч. 30 мин.

Аям

14:02

1 мин.

14:03

67 км.

2 ч. 2 мин.

Нагорная Якутская

14:30

1 мин.

14:31

83 км.

2 ч. 30 мин.

Якутский

14:48

1 мин.

14:49

90 км.

2 ч. 48 мин.

Рихард Зорге

15:10

1 мин.

15:11

100 км.

3 ч. 10 мин.

Могот

15:35

1 мин.

15:36

116 км.

3 ч. 35 мин.

Тында

17:09

125 мин.

19:14

169 км.

5 ч. 9 мин.

Беленькая

20:21

1 мин.

20:22

206 км.

8 ч. 21 мин.

Аносовская

21:19

1 мин.

21:20

243 км.

9 ч. 19 мин.

Пурикан

21:41

1 мин.

21:42

255 км.

9 ч. 41 мин.

Муртыгит

22:05

1 мин.

22:06

270 км.

10 ч. 5 мин.

Мохортов

22:29

1 мин.

22:30

284 км.

10 ч. 29 мин.

Штурм

22:48

1 мин.

22:49

293 км.

10 ч. 48 мин.

Сковородино

23:50

46 мин.

00:36

323 км.

11 ч. 50 мин.

Невер
Большой Невер

00:59

1 мин.

01:00

337 км.

12 ч. 59 мин.

Ульручьи

01:31

1 мин.

01:32

352 км.

13 ч. 31 мин.

Ангарич

01:49

1 мин.

01:50

365 км.

13 ч. 49 мин.

Талдан

02:24

2 мин.

02:26

395 км.

14 ч. 24 мин.

Гудачи

03:02

1 мин.

03:03

422 км.

15 ч. 2 мин.

Гонжа

03:23

1 мин.

03:24

437 км.

15 ч. 23 мин.

Магдагачи

04:03

15 мин.

04:18

468 км.

16 ч. 3 мин.

Дактуй

04:53

1 мин.

04:54

495 км.

16 ч. 53 мин.

Тыгда

05:24

10 мин.

05:34

522 км.

17 ч. 24 мин.

Чалганы

05:55

1 мин.

05:56

541 км.

17 ч. 55 мин.

Ушумун

06:17

2 мин.

06:19

560 км.

18 ч. 17 мин.

Сиваки

06:40

2 мин.

06:42

582 км.

18 ч. 40 мин.

Мухинская

07:17

1 мин.

07:18

632 км.

19 ч. 17 мин.

Шимановская

07:54

36 мин.

08:30

675 км.

19 ч. 54 мин.

Ледяная

09:08

5 мин.

09:13

714 км.

21 ч. 8 мин.

Бузули

09:28

2 мин.

09:30

725 км.

21 ч. 28 мин.

Свободный

09:54

15 мин.

10:09

753 км.

21 ч. 54 мин.

Михайло-Чесноковская

10:17

1 мин.

10:18

758 км.

22 ч. 17 мин.

Арга

10:31

1 мин.

10:32

768 км.

22 ч. 31 мин.

Серышево

10:50

10 мин.

11:00

790 км.

22 ч. 50 мин.

Белогорск

11:20

54 мин.

12:14

809 км.

23 ч. 20 мин.

Возжаевка

12:50

2 мин.

12:52

836 км.

1 д. 0 ч. 50 мин.

Поздеевка

13:13

2 мин.

13:15

856 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Екатеринославка

13:41

2 мин.

13:43

884 км.

1 д. 1 ч. 41 мин.

Завитая

14:24

2 мин.

14:26

921 км.

1 д. 2 ч. 24 мин.

Бурея

15:06

5 мин.

15:11

963 км.

1 д. 3 ч. 6 мин.

Архара

15:59

5 мин.

16:04

1010 км.

1 д. 3 ч. 59 мин.

Татакан

16:17

1 мин.

16:18

1020 км.

1 д. 4 ч. 17 мин.

Богучан

16:29

1 мин.

16:30

1030 км.

1 д. 4 ч. 29 мин.

Урил

16:49

1 мин.

16:50

1047 км.

1 д. 4 ч. 49 мин.

Кундур-Хабаровский

17:27

1 мин.

17:28

1071 км.

1 д. 5 ч. 27 мин.

Облучье

18:12

15 мин.

18:27

1095 км.

1 д. 6 ч. 12 мин.

Известковая

19:17

2 мин.

19:19

1131 км.

1 д. 7 ч. 17 мин.

Биракан

19:36

1 мин.

19:37

1143 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Теплое Озеро

19:51

1 мин.

19:52

1154 км.

1 д. 7 ч. 51 мин.

Известковый Завод

20:00

1 мин.

20:01

1158 км.

1 д. 8 ч. 0 мин.

Лондоко

20:07

1 мин.

20:08

1162 км.

1 д. 8 ч. 7 мин.

Будукан

20:24

1 мин.

20:25

1179 км.

1 д. 8 ч. 24 мин.

Бира

20:43

1 мин.

20:44

1195 км.

1 д. 8 ч. 43 мин.

Биробиджан

21:18

5 мин.

21:23

1236 км.

1 д. 9 ч. 18 мин.

Аур

21:52

1 мин.

21:53

1276 км.

1 д. 9 ч. 52 мин.

Ин

22:15

2 мин.

22:17

1304 км.

1 д. 10 ч. 15 мин.

Волочаевка 1

22:54

1 мин.

22:55

1353 км.

1 д. 10 ч. 54 мин.

Николаевка

23:14

1 мин.

23:15

1374 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Приамурская

23:26

1 мин.

23:27

1383 км.

1 д. 11 ч. 26 мин.

Хабаровск 1

23:51

1395 км.

1 д. 11 ч. 51 мин.

Информация о поезде 325Э

Планируете поездку по маршруту Нерюнгри — Хабаровск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 325Э. Этот поезд отправляется со станции Нерюнгри в 12:00 и прибывает на конечную станцию Хабаровск в 05:29. Вся дорога занимает 3 д. 0 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 325Э

Количество остановок поезда:

122 станции

Самая длинная остановка:

125 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Роза

    Вагоны говно, старые, розеток ничерта нет. Негде банально телефон зарядить. Проводница на своей волне ходит. Еще попробуй вылови. Туалет вообще старье, не био, постоянно закрывается на санитарные зоны.

  2. Вячеслав Викторович

    Кондиционера нет, в вагоне душно, форточку не открыть, из туалета несет мочей, из тамбура сигаретами и все дребезжит. Вот что вас ждет во время езды на этом поезде.

  3. Виктория

    Хотела бы рассказать о поездке. Она мне очень понравилась. Проводница была очень внимательной девушкой. Все было почти идеально. В вагоне было довольно чисто. Благодарю.

  4. Ольга Валерьевна

    Ехала в 19 вагоне 21.08.2021. Все было замечательно! Повезло что попались интересные попутчицы. Пол дороги проговорили с ними обо всем. Я осталась довольна.

  5. Ильдар

    Когда уже сделают курилку в поездах нормальную? Приходится выбегать на остановках чтобы не курить внутри поезда, потому что пассажиры жалуются.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
