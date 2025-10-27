Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 325Х Астрахань — Атырау (Казахстан)
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:08
13 ч. 12 мин.
06:20
Маршрут следования поезда 325Х Астрахань — Атырау (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Атырау (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
17:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
18:15
19:35
48 км.
1 ч. 7 мин.
Дины Нурпеисовой
22:22
22:32
90 км.
5 ч. 14 мин.
Ганюшкино
23:16
00:16
129 км.
6 ч. 8 мин.
Разъезд №6
00:31
00:33
137 км.
7 ч. 23 мин.
Разъезд №7
00:50
00:55
152 км.
7 ч. 42 мин.
Афанасьево
01:10
01:13
166 км.
8 ч. 2 мин.
Разъезд №9
01:36
01:41
179 км.
8 ч. 28 мин.
Разъезд №10
02:01
02:10
193 км.
8 ч. 53 мин.
Исатай
02:28
02:31
206 км.
9 ч. 20 мин.
Разъезд №11
02:46
02:48
221 км.
9 ч. 38 мин.
Сазанкурак
03:04
03:07
234 км.
9 ч. 56 мин.
Нарын
03:22
03:23
248 км.
10 ч. 14 мин.
Разъезд №14
03:38
03:41
251 км.
10 ч. 30 мин.
Разъезд №15
03:57
04:00
266 км.
10 ч. 49 мин.
Ак-Кистау
04:18
04:26
288 км.
11 ч. 10 мин.
Баксай
04:43
04:45
301 км.
11 ч. 35 мин.
Разъезд №16
05:02
05:06
304 км.
11 ч. 54 мин.
Туманное
05:22
05:26
329 км.
12 ч. 14 мин.
Кызылжар
05:44
05:48
343 км.
12 ч. 36 мин.
Махамбет
06:02
06:05
354 км.
12 ч. 54 мин.
Атырау
06:20
361 км.
13 ч. 12 мин.
