Маршрут следования поезда 325Ц Атырау (Казахстан) — Астрахань
23:10
9 ч. 41 мин.
08:51
44
Маршрут следования поезда 325Ц Атырау (Казахстан) — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Атырау (Казахстан) — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Атырау
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Махамбет
23:25
23:31
7 км.
0 ч. 15 мин.
Кызылжар
23:44
23:47
18 км.
0 ч. 34 мин.
Туманное
00:05
00:08
32 км.
0 ч. 55 мин.
Разъезд №16
00:25
00:28
57 км.
1 ч. 15 мин.
Баксай
00:45
00:47
60 км.
1 ч. 35 мин.
Ак-Кистау
01:03
01:08
73 км.
1 ч. 53 мин.
Разъезд №15
01:26
01:29
95 км.
2 ч. 16 мин.
Разъезд №14
01:44
01:48
110 км.
2 ч. 34 мин.
Нарын
02:03
02:05
113 км.
2 ч. 53 мин.
Сазанкурак
02:21
02:24
127 км.
3 ч. 11 мин.
Разъезд №11
02:39
02:41
140 км.
3 ч. 29 мин.
Исатай
02:55
03:00
155 км.
3 ч. 45 мин.
Разъезд №10
03:18
03:20
168 км.
4 ч. 8 мин.
Разъезд №9
03:41
03:48
182 км.
4 ч. 31 мин.
Афанасьево
04:11
04:21
195 км.
5 ч. 1 мин.
Разъезд №7
04:36
04:41
209 км.
5 ч. 26 мин.
Разъезд №6
04:59
05:04
224 км.
5 ч. 49 мин.
Ганюшкино
05:17
06:37
232 км.
6 ч. 7 мин.
Дины Нурпеисовой
07:20
07:33
271 км.
8 ч. 10 мин.
Аксарайская
06:26
07:46
313 км.
7 ч. 16 мин.
Астрахань
08:51
361 км.
9 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Атырау (Казахстан) → Астрахань Распечатать расписание поезда