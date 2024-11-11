Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 327Й Нижний Бестях (Якутск) — Тында на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Бестях (Якутск) — Тында с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Бестях
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кюргелях
16:01
16:21
208 км.
5 ч. 1 мин.
Болотный
19:46
19:52
339 км.
8 ч. 46 мин.
Томмот
21:06
21:11
386 км.
10 ч. 6 мин.
Куранах
22:10
22:12
429 км.
11 ч. 10 мин.
Алдан
22:50
23:20
452 км.
11 ч. 50 мин.
Косаревский
23:39
23:40
464 км.
12 ч. 39 мин.
Селигдар
00:01
00:02
479 км.
13 ч. 1 мин.
Большой Нимныр
00:43
00:44
509 км.
13 ч. 43 мин.
Таежная
01:49
01:50
555 км.
14 ч. 49 мин.
Хатыми
03:03
03:04
608 км.
16 ч. 3 мин.
Чульбасс
03:50
03:51
639 км.
16 ч. 50 мин.
Чульман
04:10
04:13
651 км.
17 ч. 10 мин.
Нерюнгри
04:55
05:35
673 км.
17 ч. 55 мин.
Беркакит
05:50
05:53
681 км.
18 ч. 50 мин.
Золотинка
06:57
06:58
725 км.
19 ч. 57 мин.
Аям
07:25
07:26
738 км.
20 ч. 25 мин.
Могот
08:45
08:46
788 км.
21 ч. 45 мин.
Тында
10:06
841 км.
23 ч. 6 мин.
Распечатать расписание поезда