Маршрут следования поезда 328Й Тында — Нижний Бестях (Якутск) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тында — Нижний Бестях (Якутск) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тында
05:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гилюй
06:07
06:08
31 км.
0 ч. 54 мин.
Могот
06:39
06:40
54 км.
1 ч. 26 мин.
Рихард Зорге
07:07
07:08
70 км.
1 ч. 54 мин.
Якутский
07:31
07:32
80 км.
2 ч. 18 мин.
Нагорная Якутская
07:48
07:54
87 км.
2 ч. 35 мин.
Аям
08:23
08:25
103 км.
3 ч. 10 мин.
Золотинка
08:50
08:51
116 км.
3 ч. 37 мин.
Окурдан
09:15
09:16
124 км.
4 ч. 2 мин.
Беркакит
10:03
10:06
161 км.
4 ч. 50 мин.
Нерюнгри
10:20
10:50
169 км.
5 ч. 7 мин.
Чульман
11:32
11:34
191 км.
6 ч. 19 мин.
Чульбасс
11:54
11:55
203 км.
6 ч. 41 мин.
Хатыми
12:42
12:43
234 км.
7 ч. 29 мин.
Огоньер
13:05
13:06
255 км.
7 ч. 52 мин.
Таежная
13:58
13:59
287 км.
8 ч. 45 мин.
Большой Нимныр
15:03
15:04
333 км.
9 ч. 50 мин.
Селигдар
15:48
15:49
363 км.
10 ч. 35 мин.
Косаревский
16:08
16:09
378 км.
10 ч. 55 мин.
Алдан
16:28
16:48
390 км.
11 ч. 15 мин.
Куранах
17:28
17:30
413 км.
12 ч. 15 мин.
Томмот
18:29
18:34
456 км.
13 ч. 16 мин.
Кюргелях
23:15
23:30
630 км.
18 ч. 2 мин.
Нижний Бестях
04:20
838 км.
23 ч. 7 мин.
