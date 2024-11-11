Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 343Ж Москва — Балашов. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 343Ж Москва — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
00:07
00:35
145 км.
2 ч. 34 мин.
Павелец-Тульский
02:16
02:18
238 км.
4 ч. 43 мин.
Спасское
02:42
02:49
258 км.
5 ч. 9 мин.
Милославское
02:58
03:00
265 км.
5 ч. 25 мин.
Троекурово
03:35
03:37
290 км.
6 ч. 2 мин.
Раненбург
03:59
04:09
314 км.
6 ч. 26 мин.
Богоявленск
04:31
04:33
336 км.
6 ч. 58 мин.
Мичуринск
Уральский
05:10
05:44
377 км.
7 ч. 37 мин.
Никифоровка
06:11
06:13
396 км.
8 ч. 38 мин.
Тамбов 1
06:56
07:20
443 км.
9 ч. 23 мин.
Платоновка
08:09
08:11
478 км.
10 ч. 36 мин.
Кирсанов
08:56
08:58
530 км.
11 ч. 23 мин.
Умет
09:21
09:23
548 км.
11 ч. 48 мин.
Тамала
09:45
09:47
567 км.
12 ч. 12 мин.
Вертуновская
10:09
10:11
590 км.
12 ч. 36 мин.
Ртищево 1
10:43
11:25
614 км.
13 ч. 10 мин.
Кистендей
11:56
11:58
633 км.
14 ч. 23 мин.
Аркадак
12:20
12:22
654 км.
14 ч. 47 мин.
Летяжевка
12:37
12:39
665 км.
15 ч. 4 мин.
Пады
12:57
12:59
685 км.
15 ч. 24 мин.
Балашов
Пассажирский
13:21
13:23
707 км.
15 ч. 48 мин.
Балашов 1
13:38
709 км.
16 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте. Поездка прошла хорошо. У проводников было хорошее настроение которое передавалось всем. В вагоне убрано и чисто. Не навязчивый сервис.
Очень дорогие билеты за то качество поездки которое предлагается людям. Покупала билет через интернет. Жаль что нельзя перед покупкой посмотреть на фото вагона, в котором вы будете ехать. И желательно посвежее чтобы было.
Попался хороший вагон почти новый чему я безумно рада. Все таки от того в каком вагоне едешь очень много зависит.
Сосед храпел пол дороги, не давая нормально спать. Под утро было очень холодно, так как из окна сильно надуло. При этом еще и поезд при торможении скрипел сильно.
Поехали мы с дочкой в путешествие к родственникам на этом поезде. Ребенок еще ни разу не катался на таком поезде. Ей очень понравилось. Совет тем кто едет с 6 летним ребенком – наберите побольше раскрасок и сказок, чтобы ему было чем заняться. Мы взяли маловато, дочка скучала под конец.