Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 344В Балашов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
19:42
19:44
2 км.
0 ч. 12 мин.
Пады
20:08
20:10
24 км.
0 ч. 38 мин.
Летяжевка
20:29
20:31
44 км.
0 ч. 59 мин.
Аркадак
20:45
20:47
55 км.
1 ч. 15 мин.
Кистендей
21:10
21:12
76 км.
1 ч. 40 мин.
Ртищево 1
21:45
22:25
95 км.
2 ч. 15 мин.
Вертуновская
22:52
22:54
119 км.
3 ч. 22 мин.
Тамала
23:22
23:24
142 км.
3 ч. 52 мин.
Умет
23:43
23:45
161 км.
4 ч. 13 мин.
Кирсанов
00:03
00:05
179 км.
4 ч. 33 мин.
Платоновка
00:51
00:53
231 км.
5 ч. 21 мин.
Тамбов 1
01:30
02:10
266 км.
6 ч. 0 мин.
Никифоровка
02:56
02:58
313 км.
7 ч. 26 мин.
Мичуринск
Уральский
03:26
03:55
332 км.
7 ч. 56 мин.
Богоявленск
04:34
04:36
373 км.
9 ч. 4 мин.
Раненбург
04:59
05:01
395 км.
9 ч. 29 мин.
Троекурово
05:22
05:24
419 км.
9 ч. 52 мин.
Урусово
05:34
05:36
429 км.
10 ч. 4 мин.
Милославское
05:53
05:55
443 км.
10 ч. 23 мин.
Ожерелье
08:46
08:48
599 км.
13 ч. 16 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:38
709 км.
15 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хочу поблагодарить проводника по имени Никита, который старался и очень ответственно подходил к работе. В вагоне у него было все чисто. Помог поднять чемоданы, притом мне даже не нужно было его об этом просить. Очень приятный молодой человек.
Я довольна! В вагоне было уютно. Комфортная температура. В вагоне включили отопление ближе к ночи, чтобы не замерзли. Пример идеального для меня поезда.
Соотношение цена/качество то что нужно. Претензий не имею ни к РЖД, ни к проводнице.
В вагоне ехала какая-то женщина с 7 детьми!!!!! Внешне не очень прилично выглядящая. Очень расстроило то, что она вообще на них внимания не обращала, дети сами себе. Орала только периодически. Боже какие бывают матери.
Туалеты в поезде вонючие и катастрофически не подходят для нормальных пассажиров. Вы сами пробовали ходить в них!? Умывальники сломаны, мыльница валяется в этом умывальнике, а самого мыла просто нет. Да и качество туалетной бумаги – вообще отдельный разговор.