Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 351Э Владивосток — Советская Гавань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:00
1 д. 13 ч. 13 мин.
00:50
165
Маршрут следования поезда 351Э Владивосток — Советская Гавань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Советская Гавань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
09:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
09:40
09:45
26 км.
0 ч. 40 мин.
Раздольное
10:24
10:25
56 км.
1 ч. 24 мин.
Уссурийск
11:05
11:27
83 км.
2 ч. 5 мин.
Озерная Падь
12:01
12:02
112 км.
3 ч. 1 мин.
Сибирцево
12:33
12:36
141 км.
3 ч. 33 мин.
Мучная
12:55
12:57
157 км.
3 ч. 55 мин.
Кнорринг
13:15
13:16
178 км.
4 ч. 15 мин.
Спасск-Дальний
13:35
13:52
195 км.
4 ч. 35 мин.
Свиягино
14:22
14:24
226 км.
5 ч. 22 мин.
Сунгач
14:38
14:39
237 км.
5 ч. 38 мин.
Шмаковка
14:58
15:00
263 км.
5 ч. 58 мин.
Ружино
15:41
15:56
305 км.
6 ч. 41 мин.
Филаретовка
16:09
16:10
314 км.
7 ч. 9 мин.
Прохаско
16:18
16:19
321 км.
7 ч. 18 мин.
Грушевое
16:37
16:38
343 км.
7 ч. 37 мин.
Лазо
16:48
16:49
349 км.
7 ч. 48 мин.
Дальнереченск 1
17:04
17:11
358 км.
8 ч. 4 мин.
Губерово
17:42
17:43
392 км.
8 ч. 42 мин.
Ласточка
18:01
18:02
417 км.
9 ч. 1 мин.
Лучегорск
18:13
18:18
427 км.
9 ч. 13 мин.
Бурлит-Волочаевский
18:28
18:29
437 км.
9 ч. 28 мин.
Звеньевой
18:49
18:50
457 км.
9 ч. 49 мин.
Бикин
19:06
19:09
468 км.
10 ч. 6 мин.
Розенгартовка
19:45
19:46
506 км.
10 ч. 45 мин.
Вяземская
20:42
20:57
559 км.
11 ч. 42 мин.
Хор
21:40
21:41
601 км.
12 ч. 40 мин.
Верино
21:56
21:57
612 км.
12 ч. 56 мин.
Хабаровск 1
23:06
00:36
669 км.
14 ч. 6 мин.
Приамурская
01:01
01:02
681 км.
16 ч. 1 мин.
Волочаевка 2
01:32
01:33
705 км.
16 ч. 32 мин.
Утиный
01:46
01:47
713 км.
16 ч. 46 мин.
Джармен
02:02
02:03
722 км.
17 ч. 2 мин.
Партизанские Сопки
02:26
02:27
739 км.
17 ч. 26 мин.
Джелюмкен
02:55
02:56
754 км.
17 ч. 55 мин.
Вандан
03:20
03:21
765 км.
18 ч. 20 мин.
Форель
03:41
03:42
776 км.
18 ч. 41 мин.
Дальневосточный
04:00
04:03
786 км.
19 ч. 0 мин.
Литовко
04:15
04:35
792 км.
19 ч. 15 мин.
Санболи
04:58
05:13
805 км.
19 ч. 58 мин.
Нусхи
05:39
05:49
820 км.
20 ч. 39 мин.
Сельгон
06:06
06:07
834 км.
21 ч. 6 мин.
Разъезд №18
06:30
06:31
853 км.
21 ч. 30 мин.
Хевчен
06:46
06:47
862 км.
21 ч. 46 мин.
Разъезд №21
07:12
07:13
879 км.
22 ч. 12 мин.
Болонь
07:33
07:38
895 км.
22 ч. 33 мин.
Менгон
08:02
08:03
911 км.
23 ч. 2 мин.
Тейсин
08:14
08:15
919 км.
23 ч. 14 мин.
Эльбан
08:27
08:46
927 км.
23 ч. 27 мин.
Подали
09:08
09:09
945 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Разъезд 303км
09:19
09:20
950 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Мылки
09:39
09:54
960 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Хурба
10:11
10:12
971 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Комсомольск-на-Амуре
10:41
11:53
988 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Пивань
12:35
12:39
998 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Гайтер
13:13
13:14
1013 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Картель
13:33
13:34
1023 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Селихин
13:52
13:58
1031 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Эльдиган
14:15
14:16
1041 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Тудур
14:33
14:34
1048 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Пони
14:47
14:48
1056 км.
1 д. 5 ч. 47 мин.
Кун
15:08
15:10
1064 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Гурское
15:43
15:46
1078 км.
1 д. 6 ч. 43 мин.
Почепта
16:05
16:06
1089 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Уктур
16:27
16:32
1102 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Аксака
16:46
16:47
1109 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Кенай
17:18
17:21
1120 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Оунэ
17:51
17:58
1138 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Новый Кузнецовский
18:15
18:16
1146 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Высокогорная
18:45
19:17
1161 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Датта
19:42
19:43
1176 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Кенада
20:11
20:21
1194 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Кото
21:02
21:03
1218 км.
1 д. 12 ч. 2 мин.
Инау
21:13
21:14
1222 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Тулучи
21:29
21:39
1230 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Акур
22:02
22:05
1242 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Тумнин
22:46
23:06
1259 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Хуту
23:33
23:34
1282 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Имбо
23:50
23:51
1292 км.
1 д. 14 ч. 50 мин.
Усть-Орочи
23:58
00:05
1295 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Чепсары
00:21
00:22
1304 км.
1 д. 15 ч. 21 мин.
Монгохто
00:36
00:37
1312 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Ландыши
00:48
00:50
1315 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Дюанка
01:05
01:06
1322 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Токи
01:23
01:25
1330 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Ванино
01:39
01:49
1337 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Советская Гавань
Сортировочная
02:05
1338 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон нам очень понравился, было комфортно. Если бы еще сделали хорошую химчистку, то было бы намного опрятнее.
Это вообще дно! Во время поездки по стенки вагона бегал ТАРАКАН! Вы представляете себе уровень антисанитарии в вагоне!? Жесть, на вас санстанцию нужно вызвать!
Ехала в 11 вагоне, было комфортно. Не понравилось что туалетная комната вообще в страшном состоянии. Проводницы при это в вагоне все старались и убирали. Видимо это другие должны мыть туалеты.
Ехала с детьми в купе. Решила просто протереть стол влажной салфеткой перед тем, как еду класть. И я ужаснулась от того что увидела!!!!!!! Тряпка стала буквально ЧЕРНОЙ после протирания! Не знаю как они там мыли что, но по факту просто грязь была размазана ровным слоем
Проводницы приветливые и вежливые с пассажирами. Конечно я не ожидал что сейчас приедет красная стрела. Это обычный региональный поезд, который был сделан еще в СССР но до сих пор исправно ходит по рельсам. Спасибо за комфортную поездку!