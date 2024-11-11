Поезд 351Э Владивосток — Советская Гавань

Маршрут следования поезда 351Э Владивосток — Советская Гавань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Советская Гавань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

09:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

09:40

5 мин.

09:45

26 км.

0 ч. 40 мин.

Раздольное

10:24

1 мин.

10:25

56 км.

1 ч. 24 мин.

Уссурийск

11:05

22 мин.

11:27

83 км.

2 ч. 5 мин.

Озерная Падь

12:01

1 мин.

12:02

112 км.

3 ч. 1 мин.

Сибирцево

12:33

3 мин.

12:36

141 км.

3 ч. 33 мин.

Мучная

12:55

2 мин.

12:57

157 км.

3 ч. 55 мин.

Кнорринг

13:15

1 мин.

13:16

178 км.

4 ч. 15 мин.

Спасск-Дальний

13:35

17 мин.

13:52

195 км.

4 ч. 35 мин.

Свиягино

14:22

2 мин.

14:24

226 км.

5 ч. 22 мин.

Сунгач

14:38

1 мин.

14:39

237 км.

5 ч. 38 мин.

Шмаковка

14:58

2 мин.

15:00

263 км.

5 ч. 58 мин.

Ружино

15:41

15 мин.

15:56

305 км.

6 ч. 41 мин.

Филаретовка

16:09

1 мин.

16:10

314 км.

7 ч. 9 мин.

Прохаско

16:18

1 мин.

16:19

321 км.

7 ч. 18 мин.

Грушевое

16:37

1 мин.

16:38

343 км.

7 ч. 37 мин.

Лазо

16:48

1 мин.

16:49

349 км.

7 ч. 48 мин.

Дальнереченск 1

17:04

7 мин.

17:11

358 км.

8 ч. 4 мин.

Губерово

17:42

1 мин.

17:43

392 км.

8 ч. 42 мин.

Ласточка

18:01

1 мин.

18:02

417 км.

9 ч. 1 мин.

Лучегорск

18:13

5 мин.

18:18

427 км.

9 ч. 13 мин.

Бурлит-Волочаевский

18:28

1 мин.

18:29

437 км.

9 ч. 28 мин.

Звеньевой

18:49

1 мин.

18:50

457 км.

9 ч. 49 мин.

Бикин

19:06

3 мин.

19:09

468 км.

10 ч. 6 мин.

Розенгартовка

19:45

1 мин.

19:46

506 км.

10 ч. 45 мин.

Вяземская

20:42

15 мин.

20:57

559 км.

11 ч. 42 мин.

Хор

21:40

1 мин.

21:41

601 км.

12 ч. 40 мин.

Верино

21:56

1 мин.

21:57

612 км.

12 ч. 56 мин.

Хабаровск 1

23:06

90 мин.

00:36

669 км.

14 ч. 6 мин.

Приамурская

01:01

1 мин.

01:02

681 км.

16 ч. 1 мин.

Волочаевка 2

01:32

1 мин.

01:33

705 км.

16 ч. 32 мин.

Утиный

01:46

1 мин.

01:47

713 км.

16 ч. 46 мин.

Джармен

02:02

1 мин.

02:03

722 км.

17 ч. 2 мин.

Партизанские Сопки

02:26

1 мин.

02:27

739 км.

17 ч. 26 мин.

Джелюмкен

02:55

1 мин.

02:56

754 км.

17 ч. 55 мин.

Вандан

03:20

1 мин.

03:21

765 км.

18 ч. 20 мин.

Форель

03:41

1 мин.

03:42

776 км.

18 ч. 41 мин.

Дальневосточный

04:00

3 мин.

04:03

786 км.

19 ч. 0 мин.

Литовко

04:15

20 мин.

04:35

792 км.

19 ч. 15 мин.

Санболи

04:58

15 мин.

05:13

805 км.

19 ч. 58 мин.

Нусхи

05:39

10 мин.

05:49

820 км.

20 ч. 39 мин.

Сельгон

06:06

1 мин.

06:07

834 км.

21 ч. 6 мин.

Разъезд №18

06:30

1 мин.

06:31

853 км.

21 ч. 30 мин.

Хевчен

06:46

1 мин.

06:47

862 км.

21 ч. 46 мин.

Разъезд №21

07:12

1 мин.

07:13

879 км.

22 ч. 12 мин.

Болонь

07:33

5 мин.

07:38

895 км.

22 ч. 33 мин.

Менгон

08:02

1 мин.

08:03

911 км.

23 ч. 2 мин.

Тейсин

08:14

1 мин.

08:15

919 км.

23 ч. 14 мин.

Эльбан

08:27

19 мин.

08:46

927 км.

23 ч. 27 мин.

Подали

09:08

1 мин.

09:09

945 км.

1 д. 0 ч. 8 мин.

Разъезд 303км

09:19

1 мин.

09:20

950 км.

1 д. 0 ч. 19 мин.

Мылки

09:39

15 мин.

09:54

960 км.

1 д. 0 ч. 39 мин.

Хурба

10:11

1 мин.

10:12

971 км.

1 д. 1 ч. 11 мин.

Комсомольск-на-Амуре

10:41

72 мин.

11:53

988 км.

1 д. 1 ч. 41 мин.

Пивань

12:35

4 мин.

12:39

998 км.

1 д. 3 ч. 35 мин.

Гайтер

13:13

1 мин.

13:14

1013 км.

1 д. 4 ч. 13 мин.

Картель

13:33

1 мин.

13:34

1023 км.

1 д. 4 ч. 33 мин.

Селихин

13:52

6 мин.

13:58

1031 км.

1 д. 4 ч. 52 мин.

Эльдиган

14:15

1 мин.

14:16

1041 км.

1 д. 5 ч. 15 мин.

Тудур

14:33

1 мин.

14:34

1048 км.

1 д. 5 ч. 33 мин.

Пони

14:47

1 мин.

14:48

1056 км.

1 д. 5 ч. 47 мин.

Кун

15:08

2 мин.

15:10

1064 км.

1 д. 6 ч. 8 мин.

Гурское

15:43

3 мин.

15:46

1078 км.

1 д. 6 ч. 43 мин.

Почепта

16:05

1 мин.

16:06

1089 км.

1 д. 7 ч. 5 мин.

Уктур

16:27

5 мин.

16:32

1102 км.

1 д. 7 ч. 27 мин.

Аксака

16:46

1 мин.

16:47

1109 км.

1 д. 7 ч. 46 мин.

Кенай

17:18

3 мин.

17:21

1120 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Оунэ

17:51

7 мин.

17:58

1138 км.

1 д. 8 ч. 51 мин.

Новый Кузнецовский

18:15

1 мин.

18:16

1146 км.

1 д. 9 ч. 15 мин.

Высокогорная

18:45

32 мин.

19:17

1161 км.

1 д. 9 ч. 45 мин.

Датта

19:42

1 мин.

19:43

1176 км.

1 д. 10 ч. 42 мин.

Кенада

20:11

10 мин.

20:21

1194 км.

1 д. 11 ч. 11 мин.

Кото

21:02

1 мин.

21:03

1218 км.

1 д. 12 ч. 2 мин.

Инау

21:13

1 мин.

21:14

1222 км.

1 д. 12 ч. 13 мин.

Тулучи

21:29

10 мин.

21:39

1230 км.

1 д. 12 ч. 29 мин.

Акур

22:02

3 мин.

22:05

1242 км.

1 д. 13 ч. 2 мин.

Тумнин

22:46

20 мин.

23:06

1259 км.

1 д. 13 ч. 46 мин.

Хуту

23:33

1 мин.

23:34

1282 км.

1 д. 14 ч. 33 мин.

Имбо

23:50

1 мин.

23:51

1292 км.

1 д. 14 ч. 50 мин.

Усть-Орочи

23:58

7 мин.

00:05

1295 км.

1 д. 14 ч. 58 мин.

Чепсары

00:21

1 мин.

00:22

1304 км.

1 д. 15 ч. 21 мин.

Монгохто

00:36

1 мин.

00:37

1312 км.

1 д. 15 ч. 36 мин.

Ландыши

00:48

2 мин.

00:50

1315 км.

1 д. 15 ч. 48 мин.

Дюанка

01:05

1 мин.

01:06

1322 км.

1 д. 16 ч. 5 мин.

Токи

01:23

2 мин.

01:25

1330 км.

1 д. 16 ч. 23 мин.

Ванино

01:39

10 мин.

01:49

1337 км.

1 д. 16 ч. 39 мин.

Советская Гавань
Сортировочная

02:05

1338 км.

1 д. 17 ч. 5 мин.

Информация о поезде 351Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Советская Гавань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 351Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 09:00 и прибывает на конечную станцию Советская Гавань в 00:50. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 9 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1245 руб.
  • стоимость купейного места – 6426 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 351Э Владивосток - Советская Гавань: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

165 станций

Самая длинная остановка:

90 мин. – станция Хабаровск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1245 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Полина

    Вагон нам очень понравился, было комфортно. Если бы еще сделали хорошую химчистку, то было бы намного опрятнее.

  2. Валерий

    Это вообще дно! Во время поездки по стенки вагона бегал ТАРАКАН! Вы представляете себе уровень антисанитарии в вагоне!? Жесть, на вас санстанцию нужно вызвать!

  3. Анна Д.

    Ехала в 11 вагоне, было комфортно. Не понравилось что туалетная комната вообще в страшном состоянии. Проводницы при это в вагоне все старались и убирали. Видимо это другие должны мыть туалеты.

  4. Лариса Фадеева

    Ехала с детьми в купе. Решила просто протереть стол влажной салфеткой перед тем, как еду класть. И я ужаснулась от того что увидела!!!!!!! Тряпка стала буквально ЧЕРНОЙ после протирания! Не знаю как они там мыли что, но по факту просто грязь была размазана ровным слоем

  5. Мартынюк Захар

    Проводницы приветливые и вежливые с пассажирами. Конечно я не ожидал что сейчас приедет красная стрела. Это обычный региональный поезд, который был сделан еще в СССР но до сих пор исправно ходит по рельсам. Спасибо за комфортную поездку!

