Поезд 351Й Советская Гавань — Владивосток

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:53

Советская Гавань

1 д. 16 ч. 21 мин.

02:14

Владивосток

89

Маршрут следования поезда 351Й Советская Гавань — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Советская Гавань — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Советская Гавань
Сортировочная

09:53

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ванино

10:10

10 мин.

10:20

1 км.

0 ч. 17 мин.

Токи

10:35

3 мин.

10:38

8 км.

0 ч. 42 мин.

Дюанка

10:55

1 мин.

10:56

16 км.

1 ч. 2 мин.

Ландыши

11:12

2 мин.

11:14

23 км.

1 ч. 19 мин.

Монгохто

11:24

1 мин.

11:25

26 км.

1 ч. 31 мин.

Чепсары

11:40

1 мин.

11:41

34 км.

1 ч. 47 мин.

Усть-Орочи

11:57

7 мин.

12:04

43 км.

2 ч. 4 мин.

Имбо

12:11

1 мин.

12:12

46 км.

2 ч. 18 мин.

Хуту

12:29

1 мин.

12:30

56 км.

2 ч. 36 мин.

Тумнин

12:57

10 мин.

13:07

79 км.

3 ч. 4 мин.

Акур

13:48

2 мин.

13:50

96 км.

3 ч. 55 мин.

Тулучи

14:12

10 мин.

14:22

108 км.

4 ч. 19 мин.

Инау

14:36

1 мин.

14:37

116 км.

4 ч. 43 мин.

Кото

14:48

1 мин.

14:49

120 км.

4 ч. 55 мин.

Кенада

15:30

10 мин.

15:40

144 км.

5 ч. 37 мин.

Датта

16:09

1 мин.

16:10

162 км.

6 ч. 16 мин.

Высокогорная

16:36

33 мин.

17:09

177 км.

6 ч. 43 мин.

Новый Кузнецовский

17:41

1 мин.

17:42

192 км.

7 ч. 48 мин.

Оунэ

17:55

1 мин.

17:56

200 км.

8 ч. 2 мин.

Кенай

18:22

3 мин.

18:25

218 км.

8 ч. 29 мин.

Аксака

18:52

1 мин.

18:53

229 км.

8 ч. 59 мин.

Уктур

19:08

3 мин.

19:11

236 км.

9 ч. 15 мин.

Почепта

19:30

1 мин.

19:31

249 км.

9 ч. 37 мин.

Гурское

19:50

1 мин.

19:51

260 км.

9 ч. 57 мин.

Кун

20:25

1 мин.

20:26

274 км.

10 ч. 32 мин.

Пони

20:45

1 мин.

20:46

282 км.

10 ч. 52 мин.

Тудур

20:58

1 мин.

20:59

290 км.

11 ч. 5 мин.

Эльдиган

21:15

1 мин.

21:16

297 км.

11 ч. 22 мин.

Селихин

21:31

5 мин.

21:36

307 км.

11 ч. 38 мин.

Картель

21:53

1 мин.

21:54

315 км.

12 ч. 0 мин.

Гайтер

22:13

1 мин.

22:14

325 км.

12 ч. 20 мин.

Пивань

22:49

1 мин.

22:50

340 км.

12 ч. 56 мин.

Комсомольск-на-Амуре

23:31

77 мин.

00:48

350 км.

13 ч. 38 мин.

Хурба

01:22

1 мин.

01:23

367 км.

15 ч. 29 мин.

Мылки

01:41

15 мин.

01:56

378 км.

15 ч. 48 мин.

Разъезд 303км

02:14

1 мин.

02:15

388 км.

16 ч. 21 мин.

Подали

02:25

1 мин.

02:26

393 км.

16 ч. 32 мин.

Эльбан

02:48

19 мин.

03:07

411 км.

16 ч. 55 мин.

Тейсин

03:19

1 мин.

03:20

419 км.

17 ч. 26 мин.

Менгон

03:31

1 мин.

03:32

427 км.

17 ч. 38 мин.

Болонь

03:56

5 мин.

04:01

443 км.

18 ч. 3 мин.

Разъезд №21

04:21

1 мин.

04:22

459 км.

18 ч. 28 мин.

Хевчен

04:47

1 мин.

04:48

476 км.

18 ч. 54 мин.

Разъезд №18

05:03

1 мин.

05:04

485 км.

19 ч. 10 мин.

Сельгон

05:28

1 мин.

05:29

504 км.

19 ч. 35 мин.

Нусхи

05:46

1 мин.

05:47

518 км.

19 ч. 53 мин.

Санболи

06:13

3 мин.

06:16

533 км.

20 ч. 20 мин.

Литовко

06:38

3 мин.

06:41

546 км.

20 ч. 45 мин.

Дальневосточный

06:54

3 мин.

06:57

552 км.

21 ч. 1 мин.

Форель

07:16

1 мин.

07:17

562 км.

21 ч. 23 мин.

Вандан

07:38

1 мин.

07:39

573 км.

21 ч. 45 мин.

Джелюмкен

08:01

1 мин.

08:02

584 км.

22 ч. 8 мин.

Партизанские Сопки

08:30

1 мин.

08:31

599 км.

22 ч. 37 мин.

Джармен

08:53

1 мин.

08:54

616 км.

23 ч. 0 мин.

Утиный

09:10

1 мин.

09:11

625 км.

23 ч. 17 мин.

Волочаевка 2

09:23

4 мин.

09:27

633 км.

23 ч. 30 мин.

Приамурская

09:56

1 мин.

09:57

657 км.

1 д. 0 ч. 3 мин.

Хабаровск 1

10:21

67 мин.

11:28

669 км.

1 д. 0 ч. 28 мин.

Верино

12:36

1 мин.

12:37

726 км.

1 д. 2 ч. 43 мин.

Хор

12:50

1 мин.

12:51

737 км.

1 д. 2 ч. 57 мин.

Вяземская

13:33

15 мин.

13:48

779 км.

1 д. 3 ч. 40 мин.

Розенгартовка

14:43

1 мин.

14:44

832 км.

1 д. 4 ч. 50 мин.

Бикин

15:23

3 мин.

15:26

870 км.

1 д. 5 ч. 30 мин.

Звеньевой

15:41

1 мин.

15:42

881 км.

1 д. 5 ч. 48 мин.

Бурлит-Волочаевский

16:02

1 мин.

16:03

901 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Лучегорск

16:14

8 мин.

16:22

911 км.

1 д. 6 ч. 21 мин.

Ласточка

16:32

1 мин.

16:33

921 км.

1 д. 6 ч. 39 мин.

Губерово

16:52

1 мин.

16:53

946 км.

1 д. 6 ч. 59 мин.

Дальнереченск 1

17:51

7 мин.

17:58

980 км.

1 д. 7 ч. 58 мин.

Лазо

18:12

1 мин.

18:13

989 км.

1 д. 8 ч. 19 мин.

Грушевое

18:23

1 мин.

18:24

995 км.

1 д. 8 ч. 30 мин.

Прохаско

18:42

1 мин.

18:43

1017 км.

1 д. 8 ч. 49 мин.

Филаретовка

18:52

1 мин.

18:53

1024 км.

1 д. 8 ч. 59 мин.

Ружино

19:06

15 мин.

19:21

1033 км.

1 д. 9 ч. 13 мин.

Лесозаводск 1

19:33

1 мин.

19:34

1039 км.

1 д. 9 ч. 40 мин.

Кабарга

19:48

1 мин.

19:49

1054 км.

1 д. 9 ч. 55 мин.

Шмаковка

20:05

1 мин.

20:06

1075 км.

1 д. 10 ч. 12 мин.

Сунгач

20:25

1 мин.

20:26

1101 км.

1 д. 10 ч. 32 мин.

Свиягино

20:40

2 мин.

20:42

1112 км.

1 д. 10 ч. 47 мин.

Спасск-Дальний

21:14

18 мин.

21:32

1143 км.

1 д. 11 ч. 21 мин.

Кнорринг

21:55

1 мин.

21:56

1160 км.

1 д. 12 ч. 2 мин.

Мучная

22:16

1 мин.

22:17

1181 км.

1 д. 12 ч. 23 мин.

Сибирцево

22:38

3 мин.

22:41

1197 км.

1 д. 12 ч. 45 мин.

Озерная Падь

23:13

1 мин.

23:14

1226 км.

1 д. 13 ч. 20 мин.

Уссурийск

23:46

19 мин.

00:05

1255 км.

1 д. 13 ч. 53 мин.

Раздольное

00:44

1 мин.

00:45

1282 км.

1 д. 14 ч. 51 мин.

Угольная

01:30

5 мин.

01:35

1312 км.

1 д. 15 ч. 37 мин.

Владивосток

02:14

1338 км.

1 д. 16 ч. 21 мин.

Погода на станциях Советская Гавань и Владивосток

Информация о поезде 351Й

Планируете поездку по маршруту Советская Гавань — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 351Й. Этот поезд отправляется со станции Советская Гавань в 09:53 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 02:14. Вся дорога занимает 1 д. 16 ч. 21 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 25 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1245 руб.
  • стоимость купейного места – 6907 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 351Й Советская Гавань - Владивосток: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

89 станций

Самая длинная остановка:

77 мин. – станция Комсомольск-на-Амуре

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1245 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Наталия

    Добрый день. В нашем вагоне, к несчастью, не было розеток для пассажиров, которые едут на верхних полках. В вагоне стоял неприятный запах, потому что в туалете не всегда нормально срабатывал слив. В основном, если обобщить, то основным недостатком было то, что вагон был очень старым.

  2. Евгений Федорович

    Хорошие проводники, которые по ходу движения менялись. Работали отлично. В вагоне не смотря на старость ухожен. Температура воздуха была комфортной, ни холодно ни жарко.

  3. Stella

    В самом вагоне была чистота и порядок, но вот в туалете было просто ужасно грязно!!! Еще дикость- в 5:50 утра проводница почему-то решила включить большой свет! И пофиг на то, что все другие спят!

  4. Нютик

    Хотелось бы, чтобы новые вагоны были тоже в этот поезд добавлены. Все беды от того, что вагоны довольно старые. Туалеты закрываются на остановках, почему нельзя хотя бы их переделать на био?

  5. Александра Ж.

    Если бы не пьяные вопли некоторых пассажиров, которых успокаивали полицейские, то поездка прошла бы вполне отлично. Но эти разборки на протяжении всей ночи не давали вообще нормально выспаться. Жесть настоящая!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
