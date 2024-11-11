Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 351Й Советская Гавань — Владивосток. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
09:53
1 д. 16 ч. 21 мин.
02:14
89
Маршрут следования поезда 351Й Советская Гавань — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Советская Гавань — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Советская Гавань
Сортировочная
09:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ванино
10:10
10:20
1 км.
0 ч. 17 мин.
Токи
10:35
10:38
8 км.
0 ч. 42 мин.
Дюанка
10:55
10:56
16 км.
1 ч. 2 мин.
Ландыши
11:12
11:14
23 км.
1 ч. 19 мин.
Монгохто
11:24
11:25
26 км.
1 ч. 31 мин.
Чепсары
11:40
11:41
34 км.
1 ч. 47 мин.
Усть-Орочи
11:57
12:04
43 км.
2 ч. 4 мин.
Имбо
12:11
12:12
46 км.
2 ч. 18 мин.
Хуту
12:29
12:30
56 км.
2 ч. 36 мин.
Тумнин
12:57
13:07
79 км.
3 ч. 4 мин.
Акур
13:48
13:50
96 км.
3 ч. 55 мин.
Тулучи
14:12
14:22
108 км.
4 ч. 19 мин.
Инау
14:36
14:37
116 км.
4 ч. 43 мин.
Кото
14:48
14:49
120 км.
4 ч. 55 мин.
Кенада
15:30
15:40
144 км.
5 ч. 37 мин.
Датта
16:09
16:10
162 км.
6 ч. 16 мин.
Высокогорная
16:36
17:09
177 км.
6 ч. 43 мин.
Новый Кузнецовский
17:41
17:42
192 км.
7 ч. 48 мин.
Оунэ
17:55
17:56
200 км.
8 ч. 2 мин.
Кенай
18:22
18:25
218 км.
8 ч. 29 мин.
Аксака
18:52
18:53
229 км.
8 ч. 59 мин.
Уктур
19:08
19:11
236 км.
9 ч. 15 мин.
Почепта
19:30
19:31
249 км.
9 ч. 37 мин.
Гурское
19:50
19:51
260 км.
9 ч. 57 мин.
Кун
20:25
20:26
274 км.
10 ч. 32 мин.
Пони
20:45
20:46
282 км.
10 ч. 52 мин.
Тудур
20:58
20:59
290 км.
11 ч. 5 мин.
Эльдиган
21:15
21:16
297 км.
11 ч. 22 мин.
Селихин
21:31
21:36
307 км.
11 ч. 38 мин.
Картель
21:53
21:54
315 км.
12 ч. 0 мин.
Гайтер
22:13
22:14
325 км.
12 ч. 20 мин.
Пивань
22:49
22:50
340 км.
12 ч. 56 мин.
Комсомольск-на-Амуре
23:31
00:48
350 км.
13 ч. 38 мин.
Хурба
01:22
01:23
367 км.
15 ч. 29 мин.
Мылки
01:41
01:56
378 км.
15 ч. 48 мин.
Разъезд 303км
02:14
02:15
388 км.
16 ч. 21 мин.
Подали
02:25
02:26
393 км.
16 ч. 32 мин.
Эльбан
02:48
03:07
411 км.
16 ч. 55 мин.
Тейсин
03:19
03:20
419 км.
17 ч. 26 мин.
Менгон
03:31
03:32
427 км.
17 ч. 38 мин.
Болонь
03:56
04:01
443 км.
18 ч. 3 мин.
Разъезд №21
04:21
04:22
459 км.
18 ч. 28 мин.
Хевчен
04:47
04:48
476 км.
18 ч. 54 мин.
Разъезд №18
05:03
05:04
485 км.
19 ч. 10 мин.
Сельгон
05:28
05:29
504 км.
19 ч. 35 мин.
Нусхи
05:46
05:47
518 км.
19 ч. 53 мин.
Санболи
06:13
06:16
533 км.
20 ч. 20 мин.
Литовко
06:38
06:41
546 км.
20 ч. 45 мин.
Дальневосточный
06:54
06:57
552 км.
21 ч. 1 мин.
Форель
07:16
07:17
562 км.
21 ч. 23 мин.
Вандан
07:38
07:39
573 км.
21 ч. 45 мин.
Джелюмкен
08:01
08:02
584 км.
22 ч. 8 мин.
Партизанские Сопки
08:30
08:31
599 км.
22 ч. 37 мин.
Джармен
08:53
08:54
616 км.
23 ч. 0 мин.
Утиный
09:10
09:11
625 км.
23 ч. 17 мин.
Волочаевка 2
09:23
09:27
633 км.
23 ч. 30 мин.
Приамурская
09:56
09:57
657 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Хабаровск 1
10:21
11:28
669 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Верино
12:36
12:37
726 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Хор
12:50
12:51
737 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Вяземская
13:33
13:48
779 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Розенгартовка
14:43
14:44
832 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Бикин
15:23
15:26
870 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Звеньевой
15:41
15:42
881 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Бурлит-Волочаевский
16:02
16:03
901 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Лучегорск
16:14
16:22
911 км.
1 д. 6 ч. 21 мин.
Ласточка
16:32
16:33
921 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Губерово
16:52
16:53
946 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Дальнереченск 1
17:51
17:58
980 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Лазо
18:12
18:13
989 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Грушевое
18:23
18:24
995 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Прохаско
18:42
18:43
1017 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Филаретовка
18:52
18:53
1024 км.
1 д. 8 ч. 59 мин.
Ружино
19:06
19:21
1033 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Лесозаводск 1
19:33
19:34
1039 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Кабарга
19:48
19:49
1054 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Шмаковка
20:05
20:06
1075 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Сунгач
20:25
20:26
1101 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Свиягино
20:40
20:42
1112 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Спасск-Дальний
21:14
21:32
1143 км.
1 д. 11 ч. 21 мин.
Кнорринг
21:55
21:56
1160 км.
1 д. 12 ч. 2 мин.
Мучная
22:16
22:17
1181 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Сибирцево
22:38
22:41
1197 км.
1 д. 12 ч. 45 мин.
Озерная Падь
23:13
23:14
1226 км.
1 д. 13 ч. 20 мин.
Уссурийск
23:46
00:05
1255 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Раздольное
00:44
00:45
1282 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Угольная
01:30
01:35
1312 км.
1 д. 15 ч. 37 мин.
Владивосток
02:14
1338 км.
1 д. 16 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Советская Гавань → Владивосток Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. В нашем вагоне, к несчастью, не было розеток для пассажиров, которые едут на верхних полках. В вагоне стоял неприятный запах, потому что в туалете не всегда нормально срабатывал слив. В основном, если обобщить, то основным недостатком было то, что вагон был очень старым.
Хорошие проводники, которые по ходу движения менялись. Работали отлично. В вагоне не смотря на старость ухожен. Температура воздуха была комфортной, ни холодно ни жарко.
В самом вагоне была чистота и порядок, но вот в туалете было просто ужасно грязно!!! Еще дикость- в 5:50 утра проводница почему-то решила включить большой свет! И пофиг на то, что все другие спят!
Хотелось бы, чтобы новые вагоны были тоже в этот поезд добавлены. Все беды от того, что вагоны довольно старые. Туалеты закрываются на остановках, почему нельзя хотя бы их переделать на био?
Если бы не пьяные вопли некоторых пассажиров, которых успокаивали полицейские, то поездка прошла бы вполне отлично. Но эти разборки на протяжении всей ночи не давали вообще нормально выспаться. Жесть настоящая!