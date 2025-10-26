Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 352Я Сыктывкар — Усогорск (ст. Кослан).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:10
7 ч. 35 мин.
22:45
16
Маршрут следования поезда 352Я Сыктывкар — Усогорск (ст. Кослан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Усогорск (ст. Кослан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Човью
15:22
15:23
7 км.
0 ч. 12 мин.
Эжва
15:33
15:35
15 км.
0 ч. 23 мин.
Койты
15:44
15:45
20 км.
0 ч. 34 мин.
Язель
15:58
15:59
32 км.
0 ч. 48 мин.
Усть-Вымь
16:31
16:32
61 км.
1 ч. 21 мин.
Микунь
17:25
18:34
86 км.
2 ч. 15 мин.
Микунь 2
18:43
18:44
87 км.
3 ч. 33 мин.
Вежайка
19:24
19:29
113 км.
4 ч. 14 мин.
Еринь
19:57
19:58
131 км.
4 ч. 47 мин.
Вожская
20:28
20:38
151 км.
5 ч. 18 мин.
Мозындор
20:54
20:56
162 км.
5 ч. 44 мин.
Едва
21:25
21:30
183 км.
6 ч. 15 мин.
Усва
21:59
22:01
207 км.
6 ч. 49 мин.
Селэгвож
22:13
22:14
214 км.
7 ч. 3 мин.
Кослан
22:45
230 км.
7 ч. 35 мин.
