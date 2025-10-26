Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 353Я Воркута — Салехард. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 353Я Воркута — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
09:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юнь-Яга
09:32
09:39
11 км.
0 ч. 17 мин.
Хановей
10:02
10:04
26 км.
0 ч. 47 мин.
Песец
10:19
10:21
34 км.
1 ч. 4 мин.
Кыкшор
10:38
10:40
45 км.
1 ч. 23 мин.
Чум
10:56
11:02
55 км.
1 ч. 41 мин.
Сейда
11:12
12:12
61 км.
1 ч. 57 мин.
Чум
12:23
12:24
67 км.
3 ч. 8 мин.
Никита
13:19
13:20
92 км.
4 ч. 4 мин.
Елецкая
14:01
14:19
111 км.
4 ч. 46 мин.
Хорота
14:54
14:56
129 км.
5 ч. 39 мин.
Полярный Урал
15:28
15:30
149 км.
6 ч. 13 мин.
Платформа 110км
15:48
15:49
160 км.
6 ч. 33 мин.
Собь
16:04
16:30
166 км.
6 ч. 49 мин.
Платформа 129км
16:48
16:49
176 км.
7 ч. 33 мин.
Платформа 134км
16:58
16:59
180 км.
7 ч. 43 мин.
Платформа 141км
17:11
17:12
185 км.
7 ч. 56 мин.
Харп Северное Сияние
17:30
18:00
196 км.
8 ч. 15 мин.
Платформа 165км
18:19
18:20
206 км.
9 ч. 4 мин.
Платформа 177км
18:34
18:35
214 км.
9 ч. 19 мин.
Обская
18:42
18:43
216 км.
9 ч. 27 мин.
Лабытнанги
19:05
226 км.
9 ч. 50 мин.
