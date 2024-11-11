Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 363Э Комсомольск-на-Амуре — Тында. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:37
1 д. 13 ч. 13 мин.
00:50
78
Маршрут следования поезда 363Э Комсомольск-на-Амуре — Тында на карте со всеми остановками
Расписание поезда Комсомольск-на-Амуре — Тында с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Комсомольск-на-Амуре
11:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Силинка
12:08
12:09
11 км.
0 ч. 31 мин.
Хальгасо
12:24
12:25
16 км.
0 ч. 47 мин.
Лиан
12:43
12:44
30 км.
1 ч. 6 мин.
Холони
12:58
12:59
39 км.
1 ч. 21 мин.
Хурмули
13:15
13:18
51 км.
1 ч. 38 мин.
Мавринский
13:34
13:35
59 км.
1 ч. 57 мин.
Пиль
13:55
13:56
67 км.
2 ч. 18 мин.
Горин
14:11
14:15
78 км.
2 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 3705км
14:30
14:31
87 км.
2 ч. 53 мин.
Харпичан
14:38
14:39
89 км.
3 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 3700км
14:46
14:47
90 км.
3 ч. 9 мин.
Катама
15:00
15:01
98 км.
3 ч. 23 мин.
Эворон
15:12
15:20
107 км.
3 ч. 35 мин.
Апкан
15:36
15:37
116 км.
3 ч. 59 мин.
Мони
15:51
15:52
123 км.
4 ч. 14 мин.
Болен
16:18
16:20
142 км.
4 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 3634км
16:29
16:30
146 км.
4 ч. 52 мин.
Постышево
17:02
17:22
159 км.
5 ч. 25 мин.
Эбгунь
17:53
17:54
177 км.
6 ч. 16 мин.
Сонах
18:17
18:18
194 км.
6 ч. 40 мин.
Амгунь
18:40
18:50
207 км.
7 ч. 3 мин.
Эанга
19:22
19:23
226 км.
7 ч. 45 мин.
Сектали
19:44
19:45
240 км.
8 ч. 7 мин.
Джамку
20:01
20:07
252 км.
8 ч. 24 мин.
Баджал
20:30
20:31
270 км.
8 ч. 53 мин.
Уркальту
20:50
20:51
281 км.
9 ч. 13 мин.
Талиджак
21:05
21:06
293 км.
9 ч. 28 мин.
Герби
21:19
21:26
304 км.
9 ч. 42 мин.
Орокот
21:55
21:56
320 км.
10 ч. 18 мин.
Могды
22:15
22:16
336 км.
10 ч. 38 мин.
Сулук
22:50
23:00
351 км.
11 ч. 13 мин.
Дуссе-Алинь
23:23
23:24
367 км.
11 ч. 46 мин.
Солони
23:55
00:05
382 км.
12 ч. 18 мин.
Ургал 1
01:18
01:21
425 км.
13 ч. 41 мин.
Новый Ургал
01:41
02:16
434 км.
14 ч. 4 мин.
Буреинск
02:38
02:39
444 км.
15 ч. 1 мин.
Чебангда
02:58
02:59
453 км.
15 ч. 21 мин.
Кычыранкы
03:19
03:20
459 км.
15 ч. 42 мин.
Алонка
03:41
03:44
469 км.
16 ч. 4 мин.
Стланик
04:03
04:04
477 км.
16 ч. 26 мин.
Туюн
04:29
04:30
495 км.
16 ч. 52 мин.
Шугара
04:49
04:50
508 км.
17 ч. 12 мин.
Амган
05:09
05:10
520 км.
17 ч. 32 мин.
Этыркэн
05:31
05:36
536 км.
17 ч. 54 мин.
Ульма
05:55
05:56
553 км.
18 ч. 18 мин.
Мустах
06:25
06:26
563 км.
18 ч. 48 мин.
Иса
07:02
07:05
588 км.
19 ч. 25 мин.
Исакан
07:24
07:25
596 км.
19 ч. 47 мин.
Демченко
07:52
07:53
616 км.
20 ч. 15 мин.
Звонкое
08:21
08:22
639 км.
20 ч. 44 мин.
Февральск
08:44
09:24
656 км.
21 ч. 7 мин.
Червинка
09:44
09:45
669 км.
22 ч. 7 мин.
Скалистый
10:07
10:08
687 км.
22 ч. 30 мин.
Дрогошевск
10:32
10:33
710 км.
22 ч. 55 мин.
Меун
10:53
10:54
726 км.
23 ч. 16 мин.
Нора
11:20
11:21
745 км.
23 ч. 43 мин.
Дугда
11:52
12:02
768 км.
1 д. 0 ч. 15 мин.
Тунгала
12:55
13:13
810 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Огорон
14:30
14:35
860 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Верхнезейск
16:13
17:03
942 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Улак
17:20
17:30
966 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Мульмуга
18:15
18:16
982 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Имени Генерала Милько
18:39
18:40
991 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Первопроходцы
19:03
19:04
1007 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Клепиково
19:24
19:25
1016 км.
1 д. 7 ч. 47 мин.
Тутаул
19:42
19:44
1030 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Учугей
20:06
20:07
1043 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Московский Комсомолец
20:28
20:29
1055 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Десс
20:50
20:51
1065 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Дипкун
21:09
21:19
1075 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Унаха
21:39
21:40
1087 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Змейка
22:27
22:28
1113 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Маревая
22:57
22:59
1133 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Амут
23:20
23:21
1150 км.
1 д. 11 ч. 43 мин.
Джелингра
23:51
23:52
1172 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Бестужево
00:15
00:16
1187 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Тында
00:50
1210 км.
1 д. 13 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Комсомольск-на-Амуре → Тында Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что лично мне не понравилось в этой поездке – так это духота. Буквально нечем было дышать. Не то, что жарко – а не было кислорода!
Кто вообще додумался отправлять поезд в поездку когда у него нерабочий кондиционер, а на улице +30 градусов? В вагоне было под все 40!!! Никогда больше не поеду на таком поезде.
Хорошая проводница, очень чистый вагон. Плохо было что нельзя было открыть форточку, потому что в окнах их просто не было. Хотелось открыть чтобы свежего воздуха глотнуть, но не судьба.
Туалеты хуже общественных на вокзалах. Вонь такая, что зайти невозможно. Причем у нас было 2 туалета и оба одинаковые. Со светом тоже какие-то проблемы были. Пока ехали он постоянно моргал.
Ну так себе. Хотелось бы чтобы в вагоне было почище. В остальном же терпимо. Не было туалетной бумаги. Сказала об этом проводнице – через пол часа бумагу принесли. Обслуживать не спешили.