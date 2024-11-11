Поезд 363Э Комсомольск-на-Амуре — Тында

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:37

Комсомольск-на-Амуре

1 д. 13 ч. 13 мин.

00:50

Тында

78

Расписание поезда Комсомольск-на-Амуре — Тында с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Комсомольск-на-Амуре

11:37

0 км.

0 ч. 0 мин.

Силинка

12:08

1 мин.

12:09

11 км.

0 ч. 31 мин.

Хальгасо

12:24

1 мин.

12:25

16 км.

0 ч. 47 мин.

Лиан

12:43

1 мин.

12:44

30 км.

1 ч. 6 мин.

Холони

12:58

1 мин.

12:59

39 км.

1 ч. 21 мин.

Хурмули

13:15

3 мин.

13:18

51 км.

1 ч. 38 мин.

Мавринский

13:34

1 мин.

13:35

59 км.

1 ч. 57 мин.

Пиль

13:55

1 мин.

13:56

67 км.

2 ч. 18 мин.

Горин

14:11

4 мин.

14:15

78 км.

2 ч. 34 мин.

Остановочный пункт 3705км

14:30

1 мин.

14:31

87 км.

2 ч. 53 мин.

Харпичан

14:38

1 мин.

14:39

89 км.

3 ч. 1 мин.

Остановочный пункт 3700км

14:46

1 мин.

14:47

90 км.

3 ч. 9 мин.

Катама

15:00

1 мин.

15:01

98 км.

3 ч. 23 мин.

Эворон

15:12

8 мин.

15:20

107 км.

3 ч. 35 мин.

Апкан

15:36

1 мин.

15:37

116 км.

3 ч. 59 мин.

Мони

15:51

1 мин.

15:52

123 км.

4 ч. 14 мин.

Болен

16:18

2 мин.

16:20

142 км.

4 ч. 41 мин.

Остановочный пункт 3634км

16:29

1 мин.

16:30

146 км.

4 ч. 52 мин.

Постышево

17:02

20 мин.

17:22

159 км.

5 ч. 25 мин.

Эбгунь

17:53

1 мин.

17:54

177 км.

6 ч. 16 мин.

Сонах

18:17

1 мин.

18:18

194 км.

6 ч. 40 мин.

Амгунь

18:40

10 мин.

18:50

207 км.

7 ч. 3 мин.

Эанга

19:22

1 мин.

19:23

226 км.

7 ч. 45 мин.

Сектали

19:44

1 мин.

19:45

240 км.

8 ч. 7 мин.

Джамку

20:01

6 мин.

20:07

252 км.

8 ч. 24 мин.

Баджал

20:30

1 мин.

20:31

270 км.

8 ч. 53 мин.

Уркальту

20:50

1 мин.

20:51

281 км.

9 ч. 13 мин.

Талиджак

21:05

1 мин.

21:06

293 км.

9 ч. 28 мин.

Герби

21:19

7 мин.

21:26

304 км.

9 ч. 42 мин.

Орокот

21:55

1 мин.

21:56

320 км.

10 ч. 18 мин.

Могды

22:15

1 мин.

22:16

336 км.

10 ч. 38 мин.

Сулук

22:50

10 мин.

23:00

351 км.

11 ч. 13 мин.

Дуссе-Алинь

23:23

1 мин.

23:24

367 км.

11 ч. 46 мин.

Солони

23:55

10 мин.

00:05

382 км.

12 ч. 18 мин.

Ургал 1

01:18

3 мин.

01:21

425 км.

13 ч. 41 мин.

Новый Ургал

01:41

35 мин.

02:16

434 км.

14 ч. 4 мин.

Буреинск

02:38

1 мин.

02:39

444 км.

15 ч. 1 мин.

Чебангда

02:58

1 мин.

02:59

453 км.

15 ч. 21 мин.

Кычыранкы

03:19

1 мин.

03:20

459 км.

15 ч. 42 мин.

Алонка

03:41

3 мин.

03:44

469 км.

16 ч. 4 мин.

Стланик

04:03

1 мин.

04:04

477 км.

16 ч. 26 мин.

Туюн

04:29

1 мин.

04:30

495 км.

16 ч. 52 мин.

Шугара

04:49

1 мин.

04:50

508 км.

17 ч. 12 мин.

Амган

05:09

1 мин.

05:10

520 км.

17 ч. 32 мин.

Этыркэн

05:31

5 мин.

05:36

536 км.

17 ч. 54 мин.

Ульма

05:55

1 мин.

05:56

553 км.

18 ч. 18 мин.

Мустах

06:25

1 мин.

06:26

563 км.

18 ч. 48 мин.

Иса

07:02

3 мин.

07:05

588 км.

19 ч. 25 мин.

Исакан

07:24

1 мин.

07:25

596 км.

19 ч. 47 мин.

Демченко

07:52

1 мин.

07:53

616 км.

20 ч. 15 мин.

Звонкое

08:21

1 мин.

08:22

639 км.

20 ч. 44 мин.

Февральск

08:44

40 мин.

09:24

656 км.

21 ч. 7 мин.

Червинка

09:44

1 мин.

09:45

669 км.

22 ч. 7 мин.

Скалистый

10:07

1 мин.

10:08

687 км.

22 ч. 30 мин.

Дрогошевск

10:32

1 мин.

10:33

710 км.

22 ч. 55 мин.

Меун

10:53

1 мин.

10:54

726 км.

23 ч. 16 мин.

Нора

11:20

1 мин.

11:21

745 км.

23 ч. 43 мин.

Дугда

11:52

10 мин.

12:02

768 км.

1 д. 0 ч. 15 мин.

Тунгала

12:55

18 мин.

13:13

810 км.

1 д. 1 ч. 18 мин.

Огорон

14:30

5 мин.

14:35

860 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Верхнезейск

16:13

50 мин.

17:03

942 км.

1 д. 4 ч. 36 мин.

Улак

17:20

10 мин.

17:30

966 км.

1 д. 5 ч. 43 мин.

Мульмуга

18:15

1 мин.

18:16

982 км.

1 д. 6 ч. 38 мин.

Имени Генерала Милько

18:39

1 мин.

18:40

991 км.

1 д. 7 ч. 2 мин.

Первопроходцы

19:03

1 мин.

19:04

1007 км.

1 д. 7 ч. 26 мин.

Клепиково

19:24

1 мин.

19:25

1016 км.

1 д. 7 ч. 47 мин.

Тутаул

19:42

2 мин.

19:44

1030 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Учугей

20:06

1 мин.

20:07

1043 км.

1 д. 8 ч. 29 мин.

Московский Комсомолец

20:28

1 мин.

20:29

1055 км.

1 д. 8 ч. 51 мин.

Десс

20:50

1 мин.

20:51

1065 км.

1 д. 9 ч. 13 мин.

Дипкун

21:09

10 мин.

21:19

1075 км.

1 д. 9 ч. 32 мин.

Унаха

21:39

1 мин.

21:40

1087 км.

1 д. 10 ч. 2 мин.

Змейка

22:27

1 мин.

22:28

1113 км.

1 д. 10 ч. 50 мин.

Маревая

22:57

2 мин.

22:59

1133 км.

1 д. 11 ч. 20 мин.

Амут

23:20

1 мин.

23:21

1150 км.

1 д. 11 ч. 43 мин.

Джелингра

23:51

1 мин.

23:52

1172 км.

1 д. 12 ч. 14 мин.

Бестужево

00:15

1 мин.

00:16

1187 км.

1 д. 12 ч. 38 мин.

Тында

00:50

1210 км.

1 д. 13 ч. 13 мин.

Информация о поезде 363Э

Планируете поездку по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Тында? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 363Э. Этот поезд отправляется со станции Комсомольск На Амуре в 11:37 и прибывает на конечную станцию Тында в 00:50. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2144 руб.
  • стоимость купейного места – 7027 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 363Э Комсомольск-на-Амуре - Тында: перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

78 станций

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Верхнезейск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2144 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга

    Что лично мне не понравилось в этой поездке – так это духота. Буквально нечем было дышать. Не то, что жарко – а не было кислорода!

  2. Михаил

    Кто вообще додумался отправлять поезд в поездку когда у него нерабочий кондиционер, а на улице +30 градусов? В вагоне было под все 40!!! Никогда больше не поеду на таком поезде.

  3. Александра Д.

    Хорошая проводница, очень чистый вагон. Плохо было что нельзя было открыть форточку, потому что в окнах их просто не было. Хотелось открыть чтобы свежего воздуха глотнуть, но не судьба.

  4. Сергей Гончаров

    Туалеты хуже общественных на вокзалах. Вонь такая, что зайти невозможно. Причем у нас было 2 туалета и оба одинаковые. Со светом тоже какие-то проблемы были. Пока ехали он постоянно моргал.

  5. Елена Романовна

    Ну так себе. Хотелось бы чтобы в вагоне было почище. В остальном же терпимо. Не было туалетной бумаги. Сказала об этом проводнице – через пол часа бумагу принесли. Обслуживать не спешили.

билеты онлайн