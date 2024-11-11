Поезд 364Э Тында — Комсомольск-на-Амуре

10:42

Тында

1 д. 1 ч. 26 мин.

02:14

Комсомольск-на-Амуре

132

Маршрут следования поезда 364Э Тында — Комсомольск-на-Амуре на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тында — Комсомольск-на-Амуре с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Тында

10:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Джелингра

11:43

1 мин.

11:44

38 км.

1 ч. 1 мин.

Амут

12:15

1 мин.

12:16

60 км.

1 ч. 33 мин.

Маревая

12:37

2 мин.

12:39

77 км.

1 ч. 55 мин.

Змейка

13:08

1 мин.

13:09

97 км.

2 ч. 26 мин.

Унаха

13:59

1 мин.

14:00

123 км.

3 ч. 17 мин.

Дипкун

14:20

12 мин.

14:32

135 км.

3 ч. 38 мин.

Десс

14:51

1 мин.

14:52

145 км.

4 ч. 9 мин.

Московский Комсомолец

15:13

1 мин.

15:14

155 км.

4 ч. 31 мин.

Учугей

15:34

1 мин.

15:35

167 км.

4 ч. 52 мин.

Тутаул

15:56

10 мин.

16:06

180 км.

5 ч. 14 мин.

Клепиково

16:24

1 мин.

16:25

194 км.

5 ч. 42 мин.

Первопроходцы

16:43

1 мин.

16:44

203 км.

6 ч. 1 мин.

Имени Генерала Милько

17:07

1 мин.

17:08

219 км.

6 ч. 25 мин.

Мульмуга

17:32

1 мин.

17:33

228 км.

6 ч. 50 мин.

Улак

18:10

10 мин.

18:20

244 км.

7 ч. 28 мин.

Верхнезейск

18:37

50 мин.

19:27

268 км.

7 ч. 55 мин.

Огорон

21:03

5 мин.

21:08

350 км.

10 ч. 21 мин.

Тунгала

22:25

18 мин.

22:43

400 км.

11 ч. 43 мин.

Дугда

23:36

10 мин.

23:46

442 км.

12 ч. 54 мин.

Нора

00:17

1 мин.

00:18

465 км.

13 ч. 35 мин.

Меун

00:45

1 мин.

00:46

484 км.

14 ч. 3 мин.

Дрогошевск

01:07

1 мин.

01:08

500 км.

14 ч. 25 мин.

Скалистый

01:33

1 мин.

01:34

523 км.

14 ч. 51 мин.

Червинка

01:56

1 мин.

01:57

541 км.

15 ч. 14 мин.

Февральск

02:16

42 мин.

02:58

554 км.

15 ч. 34 мин.

Звонкое

03:20

1 мин.

03:21

571 км.

16 ч. 38 мин.

Демченко

03:50

1 мин.

03:51

594 км.

17 ч. 8 мин.

Исакан

04:16

1 мин.

04:17

614 км.

17 ч. 34 мин.

Иса

04:39

5 мин.

04:44

622 км.

17 ч. 57 мин.

Мустах

05:20

1 мин.

05:21

647 км.

18 ч. 38 мин.

Ульма

05:50

12 мин.

06:02

657 км.

19 ч. 8 мин.

Этыркэн

06:20

3 мин.

06:23

674 км.

19 ч. 38 мин.

Амган

06:45

1 мин.

06:46

690 км.

20 ч. 3 мин.

Шугара

07:04

1 мин.

07:05

702 км.

20 ч. 22 мин.

Туюн

07:24

1 мин.

07:25

715 км.

20 ч. 42 мин.

Стланик

07:50

1 мин.

07:51

733 км.

21 ч. 8 мин.

Алонка

08:10

2 мин.

08:12

741 км.

21 ч. 28 мин.

Кычыранкы

08:32

1 мин.

08:33

751 км.

21 ч. 50 мин.

Чебангда

08:52

1 мин.

08:53

757 км.

22 ч. 10 мин.

Буреинск

09:12

1 мин.

09:13

766 км.

22 ч. 30 мин.

Новый Ургал

09:34

35 мин.

10:09

776 км.

22 ч. 52 мин.

Ургал 1

10:28

3 мин.

10:31

785 км.

23 ч. 46 мин.

Солони

11:45

1 мин.

11:46

828 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Дуссе-Алинь

12:21

1 мин.

12:22

843 км.

1 д. 1 ч. 39 мин.

Сулук

12:47

10 мин.

12:57

859 км.

1 д. 2 ч. 5 мин.

Могды

13:31

1 мин.

13:32

874 км.

1 д. 2 ч. 49 мин.

Герби

14:21

5 мин.

14:26

906 км.

1 д. 3 ч. 39 мин.

Талиджак

14:40

1 мин.

14:41

917 км.

1 д. 3 ч. 58 мин.

Уркальту

14:55

1 мин.

14:56

929 км.

1 д. 4 ч. 13 мин.

Баджал

15:13

1 мин.

15:14

940 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Джамку

15:36

7 мин.

15:43

958 км.

1 д. 4 ч. 54 мин.

Сектали

16:00

1 мин.

16:01

970 км.

1 д. 5 ч. 18 мин.

Эанга

16:22

1 мин.

16:23

984 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Амгунь

16:55

6 мин.

17:01

1003 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Сонах

17:23

1 мин.

17:24

1016 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Эбгунь

17:47

9 мин.

17:56

1033 км.

1 д. 7 ч. 5 мин.

Постышево

18:25

20 мин.

18:45

1051 км.

1 д. 7 ч. 43 мин.

Остановочный пункт 3634км

19:18

1 мин.

19:19

1064 км.

1 д. 8 ч. 36 мин.

Болен

19:27

2 мин.

19:29

1068 км.

1 д. 8 ч. 45 мин.

Мони

19:51

1 мин.

19:52

1087 км.

1 д. 9 ч. 9 мин.

Апкан

20:04

1 мин.

20:05

1094 км.

1 д. 9 ч. 22 мин.

Эворон

20:19

1 мин.

20:20

1103 км.

1 д. 9 ч. 37 мин.

Катама

20:32

1 мин.

20:33

1112 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Остановочный пункт 3700км

20:45

1 мин.

20:46

1120 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Харпичан

20:52

1 мин.

20:53

1121 км.

1 д. 10 ч. 10 мин.

Остановочный пункт 3705км

21:00

1 мин.

21:01

1123 км.

1 д. 10 ч. 18 мин.

Горин

21:15

2 мин.

21:17

1132 км.

1 д. 10 ч. 33 мин.

Пиль

21:34

1 мин.

21:35

1143 км.

1 д. 10 ч. 52 мин.

Мавринский

21:56

1 мин.

21:57

1151 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Хурмули

22:13

1 мин.

22:14

1159 км.

1 д. 11 ч. 31 мин.

Холони

22:30

1 мин.

22:31

1171 км.

1 д. 11 ч. 48 мин.

Лиан

22:47

1 мин.

22:48

1180 км.

1 д. 12 ч. 5 мин.

Хальгасо

23:05

1 мин.

23:06

1194 км.

1 д. 12 ч. 23 мин.

Силинка

23:22

1 мин.

23:23

1199 км.

1 д. 12 ч. 40 мин.

Комсомольск-на-Амуре

23:53

1210 км.

1 д. 13 ч. 11 мин.

Информация о поезде 364Э

Планируете поездку по маршруту Тында — Комсомольск-на-Амуре? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 364Э. Этот поезд отправляется со станции Тында в 10:42 и прибывает на конечную станцию Комсомольск На Амуре в 02:14. Вся дорога занимает 1 д. 1 ч. 26 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 41 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2144 руб.
  • стоимость купейного места – 7357 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 364Э Тында - Комсомольск-на-Амуре: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

132 станции

Самая длинная остановка:

67 мин. – станция Хабаровск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2144 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Инна Кончиц

    Вот что значит раньше как строили хорошо, что уже прошло 60 лет а вагоны до сих пор ездят. Сейчас так не делают.

  2. Валерий

    Брал купе. Очень не понравились те подушки, которые были на спальном месте. Вообще было неудобно спать. Единственное пожелание (если опустить всё остальное) – это поменять эти подушки.

  3. Прокофьева Галина Николаевна

    Наша проводница спала и не будила перед станцией. Никто не объявлял что за остановка. Как будто люди должны сами догадаться, где они едут. Мне кажется это очень безответственным.

  4. Даша

    Плацкарт не имеет кондиционера, жарься – всем плевать. Вагоны требуют капитального ремонта. Про туалеты я промолчу – вообще вонючие такие что зайти противно.

  5. Саня

    10 вагон. 10. 07. 2021 Все было ок. Нормальная проводница. В вагоне не грязно, это очень радует. Конечно во время дороги больше устал, чем отдохнул. Но все же.

