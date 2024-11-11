Маршрут следования и продажа билетов
10:42
1 д. 1 ч. 26 мин.
02:14
132
Маршрут следования поезда 364Э Тында — Комсомольск-на-Амуре на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тында — Комсомольск-на-Амуре с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тында
10:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джелингра
11:43
11:44
38 км.
1 ч. 1 мин.
Амут
12:15
12:16
60 км.
1 ч. 33 мин.
Маревая
12:37
12:39
77 км.
1 ч. 55 мин.
Змейка
13:08
13:09
97 км.
2 ч. 26 мин.
Унаха
13:59
14:00
123 км.
3 ч. 17 мин.
Дипкун
14:20
14:32
135 км.
3 ч. 38 мин.
Десс
14:51
14:52
145 км.
4 ч. 9 мин.
Московский Комсомолец
15:13
15:14
155 км.
4 ч. 31 мин.
Учугей
15:34
15:35
167 км.
4 ч. 52 мин.
Тутаул
15:56
16:06
180 км.
5 ч. 14 мин.
Клепиково
16:24
16:25
194 км.
5 ч. 42 мин.
Первопроходцы
16:43
16:44
203 км.
6 ч. 1 мин.
Имени Генерала Милько
17:07
17:08
219 км.
6 ч. 25 мин.
Мульмуга
17:32
17:33
228 км.
6 ч. 50 мин.
Улак
18:10
18:20
244 км.
7 ч. 28 мин.
Верхнезейск
18:37
19:27
268 км.
7 ч. 55 мин.
Огорон
21:03
21:08
350 км.
10 ч. 21 мин.
Тунгала
22:25
22:43
400 км.
11 ч. 43 мин.
Дугда
23:36
23:46
442 км.
12 ч. 54 мин.
Нора
00:17
00:18
465 км.
13 ч. 35 мин.
Меун
00:45
00:46
484 км.
14 ч. 3 мин.
Дрогошевск
01:07
01:08
500 км.
14 ч. 25 мин.
Скалистый
01:33
01:34
523 км.
14 ч. 51 мин.
Червинка
01:56
01:57
541 км.
15 ч. 14 мин.
Февральск
02:16
02:58
554 км.
15 ч. 34 мин.
Звонкое
03:20
03:21
571 км.
16 ч. 38 мин.
Демченко
03:50
03:51
594 км.
17 ч. 8 мин.
Исакан
04:16
04:17
614 км.
17 ч. 34 мин.
Иса
04:39
04:44
622 км.
17 ч. 57 мин.
Мустах
05:20
05:21
647 км.
18 ч. 38 мин.
Ульма
05:50
06:02
657 км.
19 ч. 8 мин.
Этыркэн
06:20
06:23
674 км.
19 ч. 38 мин.
Амган
06:45
06:46
690 км.
20 ч. 3 мин.
Шугара
07:04
07:05
702 км.
20 ч. 22 мин.
Туюн
07:24
07:25
715 км.
20 ч. 42 мин.
Стланик
07:50
07:51
733 км.
21 ч. 8 мин.
Алонка
08:10
08:12
741 км.
21 ч. 28 мин.
Кычыранкы
08:32
08:33
751 км.
21 ч. 50 мин.
Чебангда
08:52
08:53
757 км.
22 ч. 10 мин.
Буреинск
09:12
09:13
766 км.
22 ч. 30 мин.
Новый Ургал
09:34
10:09
776 км.
22 ч. 52 мин.
Ургал 1
10:28
10:31
785 км.
23 ч. 46 мин.
Солони
11:45
11:46
828 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Дуссе-Алинь
12:21
12:22
843 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Сулук
12:47
12:57
859 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Могды
13:31
13:32
874 км.
1 д. 2 ч. 49 мин.
Герби
14:21
14:26
906 км.
1 д. 3 ч. 39 мин.
Талиджак
14:40
14:41
917 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Уркальту
14:55
14:56
929 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Баджал
15:13
15:14
940 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Джамку
15:36
15:43
958 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Сектали
16:00
16:01
970 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Эанга
16:22
16:23
984 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Амгунь
16:55
17:01
1003 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Сонах
17:23
17:24
1016 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Эбгунь
17:47
17:56
1033 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Постышево
18:25
18:45
1051 км.
1 д. 7 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 3634км
19:18
19:19
1064 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Болен
19:27
19:29
1068 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Мони
19:51
19:52
1087 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Апкан
20:04
20:05
1094 км.
1 д. 9 ч. 22 мин.
Эворон
20:19
20:20
1103 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Катама
20:32
20:33
1112 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 3700км
20:45
20:46
1120 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Харпичан
20:52
20:53
1121 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 3705км
21:00
21:01
1123 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Горин
21:15
21:17
1132 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Пиль
21:34
21:35
1143 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Мавринский
21:56
21:57
1151 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Хурмули
22:13
22:14
1159 км.
1 д. 11 ч. 31 мин.
Холони
22:30
22:31
1171 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Лиан
22:47
22:48
1180 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Хальгасо
23:05
23:06
1194 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Силинка
23:22
23:23
1199 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Комсомольск-на-Амуре
23:53
1210 км.
1 д. 13 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вот что значит раньше как строили хорошо, что уже прошло 60 лет а вагоны до сих пор ездят. Сейчас так не делают.
Брал купе. Очень не понравились те подушки, которые были на спальном месте. Вообще было неудобно спать. Единственное пожелание (если опустить всё остальное) – это поменять эти подушки.
Наша проводница спала и не будила перед станцией. Никто не объявлял что за остановка. Как будто люди должны сами догадаться, где они едут. Мне кажется это очень безответственным.
Плацкарт не имеет кондиционера, жарься – всем плевать. Вагоны требуют капитального ремонта. Про туалеты я промолчу – вообще вонючие такие что зайти противно.
10 вагон. 10. 07. 2021 Все было ок. Нормальная проводница. В вагоне не грязно, это очень радует. Конечно во время дороги больше устал, чем отдохнул. Но все же.