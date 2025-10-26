17:21
5 ч. 4 мин.
22:25
11
Маршрут следования поезда 366Я Архангельск — Карпогоры на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Карпогоры с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
17:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 4км
17:31
17:32
3 км.
0 ч. 10 мин.
Жаровиха
17:41
17:43
7 км.
0 ч. 20 мин.
Юрас
17:58
18:00
16 км.
0 ч. 37 мин.
Луковецкий
19:08
19:10
68 км.
1 ч. 47 мин.
Паленьга
19:35
19:37
89 км.
2 ч. 14 мин.
Глубокое-Новое
20:14
20:16
113 км.
2 ч. 53 мин.
Сия
20:47
20:50
137 км.
3 ч. 26 мин.
Карпогоры Товарные
21:39
21:54
177 км.
4 ч. 18 мин.
Платформа 197км
22:02
22:03
181 км.
4 ч. 41 мин.
Карпогоры
Пассажирский
22:25
195 км.
5 ч. 4 мин.
