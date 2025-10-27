Маршрут следования и продажа билетов
13:57
9 ч. 5 мин.
23:02
25
Маршрут следования поезда 367Ж Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Комсомольск-на-Амуре
13:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хурба
14:31
14:32
17 км.
0 ч. 34 мин.
Мылки
14:50
14:55
28 км.
0 ч. 53 мин.
Разъезд 303км
15:13
15:14
38 км.
1 ч. 16 мин.
Подали
15:24
15:26
43 км.
1 ч. 27 мин.
Эльбан
15:48
15:53
61 км.
1 ч. 51 мин.
Тейсин
16:05
16:06
69 км.
2 ч. 8 мин.
Менгон
16:17
16:18
77 км.
2 ч. 20 мин.
Болонь
16:38
16:43
93 км.
2 ч. 41 мин.
Разъезд №21
17:03
17:04
109 км.
3 ч. 6 мин.
Хевчен
17:29
17:30
126 км.
3 ч. 32 мин.
Разъезд №18
17:45
17:46
135 км.
3 ч. 48 мин.
Сельгон
18:10
18:11
154 км.
4 ч. 13 мин.
Нусхи
18:28
18:35
168 км.
4 ч. 31 мин.
Санболи
18:57
19:03
183 км.
5 ч. 0 мин.
Литовко
19:25
19:30
196 км.
5 ч. 28 мин.
Дальневосточный
19:43
19:49
202 км.
5 ч. 46 мин.
Форель
20:08
20:11
212 км.
6 ч. 11 мин.
Вандан
20:32
20:33
223 км.
6 ч. 35 мин.
Джелюмкен
20:51
20:56
234 км.
6 ч. 54 мин.
Партизанские Сопки
21:15
21:16
249 км.
7 ч. 18 мин.
Джармен
21:34
21:35
266 км.
7 ч. 37 мин.
Утиный
21:51
21:52
275 км.
7 ч. 54 мин.
Волочаевка 2
22:04
22:07
283 км.
8 ч. 7 мин.
Хабаровск 1
23:02
320 км.
9 ч. 5 мин.
