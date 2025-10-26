Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 373Э Хабаровск — Чегдомын на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Чегдомын с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волочаевка 1
10:32
10:33
44 км.
0 ч. 52 мин.
Ин
11:10
11:17
93 км.
1 ч. 30 мин.
Аур
11:39
11:40
121 км.
1 ч. 59 мин.
Биробиджан
12:08
12:26
161 км.
2 ч. 28 мин.
Бира
13:06
13:16
202 км.
3 ч. 26 мин.
Будукан
13:32
13:42
218 км.
3 ч. 52 мин.
Известковый Завод
14:04
14:05
239 км.
4 ч. 24 мин.
Теплое Озеро
14:14
14:15
243 км.
4 ч. 34 мин.
Биракан
14:30
14:31
254 км.
4 ч. 50 мин.
Известковая
14:46
15:28
266 км.
5 ч. 6 мин.
Брусит
15:50
15:51
280 км.
6 ч. 10 мин.
Кульдур
16:07
16:14
289 км.
6 ч. 27 мин.
Перевальный
16:43
16:44
302 км.
7 ч. 3 мин.
Таланджа
17:19
17:29
319 км.
7 ч. 39 мин.
Зимовье
17:55
18:00
336 км.
8 ч. 15 мин.
Эхилкан
18:27
18:30
356 км.
8 ч. 47 мин.
Таракелок
18:48
18:49
367 км.
9 ч. 8 мин.
Аланап
19:15
19:16
386 км.
9 ч. 35 мин.
Тырма
19:35
19:50
398 км.
9 ч. 55 мин.
Малинник
20:12
20:13
419 км.
10 ч. 32 мин.
Мошка
20:34
20:35
426 км.
10 ч. 54 мин.
Согда
20:48
20:50
431 км.
11 ч. 8 мин.
Ушман
21:12
21:14
440 км.
11 ч. 32 мин.
Корчагин
21:35
21:36
452 км.
11 ч. 55 мин.
Ягдынья
21:55
21:56
462 км.
12 ч. 15 мин.
Долина
22:21
22:22
479 км.
12 ч. 41 мин.
Эльга
22:37
22:40
489 км.
12 ч. 57 мин.
Адникан
23:03
23:04
503 км.
13 ч. 23 мин.
Дубликан
23:40
23:41
511 км.
14 ч. 0 мин.
Новый Ургал
00:13
00:58
522 км.
14 ч. 33 мин.
Ургал 1
01:17
01:25
531 км.
15 ч. 37 мин.
Чегдомын
01:47
545 км.
16 ч. 7 мин.
