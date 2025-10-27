Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 373Й Чегдомын — Хабаровск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Чегдомын — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чегдомын
10:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ургал 1
10:25
10:32
14 км.
0 ч. 23 мин.
Новый Ургал
10:52
11:37
23 км.
0 ч. 50 мин.
Дубликан
12:08
12:09
34 км.
2 ч. 6 мин.
Адникан
12:46
12:47
42 км.
2 ч. 44 мин.
Эльга
13:11
13:14
56 км.
3 ч. 9 мин.
Долина
13:29
13:30
66 км.
3 ч. 27 мин.
Ягдынья
13:55
13:56
83 км.
3 ч. 53 мин.
Корчагин
14:17
14:18
93 км.
4 ч. 15 мин.
Ушман
14:40
14:48
105 км.
4 ч. 38 мин.
Согда
15:08
15:11
114 км.
5 ч. 6 мин.
Мошка
15:22
15:23
119 км.
5 ч. 20 мин.
Малинник
15:45
15:46
126 км.
5 ч. 43 мин.
Тырма
16:07
16:22
147 км.
6 ч. 5 мин.
Аланап
16:41
16:42
159 км.
6 ч. 39 мин.
Таракелок
17:09
17:10
178 км.
7 ч. 7 мин.
Эхилкан
17:27
17:29
189 км.
7 ч. 25 мин.
Зимовье
17:56
18:01
209 км.
7 ч. 54 мин.
Таланджа
18:27
18:34
226 км.
8 ч. 25 мин.
Перевальный
19:11
19:12
243 км.
9 ч. 9 мин.
Кульдур
19:38
19:45
256 км.
9 ч. 36 мин.
Брусит
20:00
20:01
265 км.
9 ч. 58 мин.
Известковая
20:21
21:03
279 км.
10 ч. 19 мин.
Биракан
21:20
21:21
291 км.
11 ч. 18 мин.
Теплое Озеро
21:35
21:36
302 км.
11 ч. 33 мин.
Известковый Завод
21:44
21:45
306 км.
11 ч. 42 мин.
Будукан
22:04
22:14
327 км.
12 ч. 2 мин.
Бира
22:32
22:42
343 км.
12 ч. 30 мин.
Биробиджан
23:19
23:38
384 км.
13 ч. 17 мин.
Аур
00:12
00:13
424 км.
14 ч. 10 мин.
Ин
00:36
00:43
452 км.
14 ч. 34 мин.
Волочаевка 1
01:21
01:22
501 км.
15 ч. 19 мин.
Хабаровск 1
02:10
545 км.
16 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Чегдомын → Хабаровск Распечатать расписание поезда