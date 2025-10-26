Маршрут следования поезда 374Я Кинешма — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кинешма — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кинешма
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вичуга
21:40
21:45
27 км.
0 ч. 30 мин.
Горкино
22:08
22:11
47 км.
0 ч. 58 мин.
Каминский
22:22
22:24
54 км.
1 ч. 12 мин.
Ермолино
22:43
22:49
68 км.
1 ч. 33 мин.
Иваново
23:18
23:33
86 км.
2 ч. 8 мин.
Тейково
00:08
00:13
116 км.
2 ч. 58 мин.
Якшинский
00:30
00:32
130 км.
3 ч. 20 мин.
Нерль
00:43
00:45
140 км.
3 ч. 33 мин.
Петровская
00:53
00:55
145 км.
3 ч. 43 мин.
Гаврилов Посад
01:09
01:14
158 км.
3 ч. 59 мин.
Юрьев-Польский
01:47
01:49
187 км.
4 ч. 37 мин.
Бавлены
02:07
02:49
198 км.
4 ч. 57 мин.
Кольчугино
03:08
03:10
214 км.
5 ч. 58 мин.
Кипрево
03:39
03:42
238 км.
6 ч. 29 мин.
Александров 1
04:26
04:58
263 км.
7 ч. 16 мин.
Сергиев Посад
05:34
05:36
299 км.
8 ч. 24 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:40
364 км.
9 ч. 30 мин.
