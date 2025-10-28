Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 375Й Уфа — Сибай. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 375Й Уфа — Сибай на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Сибай с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
21:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
22:03
22:05
9 км.
0 ч. 17 мин.
Уршак
22:28
22:30
24 км.
0 ч. 42 мин.
Карламан
23:03
23:13
54 км.
1 ч. 17 мин.
Приуралье
23:36
23:46
81 км.
1 ч. 50 мин.
Инзер
01:29
02:11
140 км.
3 ч. 43 мин.
Юша
02:51
02:53
165 км.
5 ч. 5 мин.
Белорецк
03:40
04:17
202 км.
5 ч. 54 мин.
Укшук
04:33
04:34
212 км.
6 ч. 47 мин.
Урал-Тау
04:49
05:10
219 км.
7 ч. 3 мин.
Новоабзаково
05:40
05:45
238 км.
7 ч. 54 мин.
Ташбулатово
06:12
06:21
259 км.
8 ч. 26 мин.
Смеловская
06:32
06:33
268 км.
8 ч. 46 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
06:55
07:55
285 км.
9 ч. 9 мин.
Красная Башкирия
08:15
08:16
294 км.
10 ч. 29 мин.
Пещерная
08:35
08:36
309 км.
10 ч. 49 мин.
Сухое Озеро
08:55
08:56
321 км.
11 ч. 9 мин.
Альмухамедово
09:15
09:16
337 км.
11 ч. 29 мин.
Сибай
09:50
370 км.
12 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Сибай Распечатать расписание поезда