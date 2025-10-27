Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 375Ь Благовещенск — Чита.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:00
1 д. 14 ч. 1 мин.
01:01
59
Маршрут следования поезда 375Ь Благовещенск — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Благовещенск — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Благовещенск
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белогорье
11:29
11:30
20 км.
0 ч. 29 мин.
Призейская
11:42
11:43
27 км.
0 ч. 42 мин.
Березовский-Восточный
12:03
12:04
43 км.
1 ч. 3 мин.
Среднебелая
12:19
12:24
57 км.
1 ч. 19 мин.
Томичи
12:44
12:46
78 км.
1 ч. 44 мин.
Белогорск
13:22
14:02
99 км.
2 ч. 22 мин.
Серышево
14:21
14:26
118 км.
3 ч. 21 мин.
Арга
14:44
14:46
140 км.
3 ч. 44 мин.
Свободный
15:02
15:17
154 км.
4 ч. 2 мин.
Ледяная
15:48
15:50
193 км.
4 ч. 48 мин.
Шимановская
16:27
16:37
232 км.
5 ч. 27 мин.
Мухинская
17:17
17:19
275 км.
6 ч. 17 мин.
Сиваки
17:55
17:57
325 км.
6 ч. 55 мин.
Ушумун
18:18
18:21
347 км.
7 ч. 18 мин.
Чалганы
18:41
18:43
366 км.
7 ч. 41 мин.
Тыгда
19:03
19:13
385 км.
8 ч. 3 мин.
Дактуй
19:40
19:42
412 км.
8 ч. 40 мин.
Магдагачи
20:15
20:30
439 км.
9 ч. 15 мин.
Гонжа
21:05
21:07
470 км.
10 ч. 5 мин.
Гудачи
21:24
21:26
485 км.
10 ч. 24 мин.
Талдан
22:04
22:07
512 км.
11 ч. 4 мин.
Ангарич
22:41
22:43
542 км.
11 ч. 41 мин.
Невер
Большой Невер
23:22
23:24
565 км.
12 ч. 22 мин.
Сковородино
23:46
00:07
579 км.
12 ч. 46 мин.
Бамовская
00:46
00:48
600 км.
13 ч. 46 мин.
Тахтамыгда
00:58
00:59
605 км.
13 ч. 58 мин.
Мадалан
01:16
01:18
619 км.
14 ч. 16 мин.
Уруша
01:59
02:04
653 км.
14 ч. 59 мин.
Большая Омутная
Амурская область
03:01
03:03
693 км.
16 ч. 1 мин.
Ерофей Павлович
03:54
04:32
714 км.
16 ч. 54 мин.
Амазар
06:17
06:23
784 км.
19 ч. 17 мин.
Семиозерный
07:13
07:15
821 км.
20 ч. 13 мин.
Таптугары
07:39
07:41
841 км.
20 ч. 39 мин.
Могоча
08:12
08:37
860 км.
21 ч. 12 мин.
Артеушка
09:37
09:39
891 км.
22 ч. 37 мин.
Кислый Ключ
09:58
10:00
904 км.
22 ч. 58 мин.
Ксеньевская
10:39
10:42
935 км.
23 ч. 39 мин.
Кендагиры
11:09
11:11
951 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Сбега
11:33
11:35
967 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Нанагры
11:59
12:00
983 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Урюм
12:20
12:22
997 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Ульякан
12:43
12:45
1009 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Зилово
13:19
13:21
1039 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Арчикой
13:32
13:34
1047 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Жирекен
14:02
14:04
1071 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Бушулей
14:16
14:18
1079 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Чернышевск-Забайкальск
15:03
15:24
1109 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Укурей
15:52
15:54
1127 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Куэнга
16:36
17:17
1157 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Приисковая
18:03
18:23
1191 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Холбон
18:56
18:58
1217 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Шилка
19:14
19:34
1230 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Солнцевая
20:13
20:15
1258 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Размахнино
20:34
20:36
1270 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Урульга
21:42
21:44
1318 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Карымская
22:36
22:54
1352 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Дарасун
23:35
23:37
1378 км.
1 д. 12 ч. 35 мин.
Чита 2
01:01
1430 км.
1 д. 14 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Благовещенск → Чита Распечатать расписание поезда