Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 376У Магнитогорск — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:55
23 ч. 20 мин.
06:00
30
Маршрут следования поезда 376У Магнитогорск — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Магнитогорск — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Магнитогорск
Пассажирский
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смеловская
19:17
19:18
17 км.
0 ч. 22 мин.
Ташбулатово
19:30
19:32
26 км.
0 ч. 35 мин.
Новоабзаково
19:59
20:04
47 км.
1 ч. 4 мин.
Урал-Тау
20:31
20:52
66 км.
1 ч. 36 мин.
Укшук
21:09
21:10
73 км.
2 ч. 14 мин.
Белорецк
21:26
22:03
83 км.
2 ч. 31 мин.
Юша
22:50
22:52
120 км.
3 ч. 55 мин.
Инзер
23:31
00:06
145 км.
4 ч. 36 мин.
Приуралье
01:39
01:49
204 км.
6 ч. 44 мин.
Карламан
02:17
02:27
231 км.
7 ч. 22 мин.
Уршак
03:02
03:04
261 км.
8 ч. 7 мин.
Дема
03:35
03:37
276 км.
8 ч. 40 мин.
Уфа
03:54
285 км.
8 ч. 59 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Магнитогорск → Уфа Распечатать расписание поезда