Маршрут следования и продажа билетов
21:04
1 д. 12 ч. 31 мин.
09:35
36
Маршрут следования поезда 377Я Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
23:21
23:46
145 км.
2 ч. 17 мин.
Михайлов
00:26
00:28
189 км.
3 ч. 22 мин.
Павелец-Тульский
01:06
01:40
239 км.
4 ч. 2 мин.
Раненбург
03:40
03:42
315 км.
6 ч. 36 мин.
Богоявленск
04:04
04:06
337 км.
7 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
04:45
05:18
378 км.
7 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
06:18
06:23
436 км.
9 ч. 14 мин.
Усмань
07:08
07:10
485 км.
10 ч. 4 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:39
08:44
542 км.
11 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:52
09:55
617 км.
12 ч. 48 мин.
Евдаково
10:44
10:46
647 км.
13 ч. 40 мин.
Подгорное
12:38
12:41
684 км.
15 ч. 34 мин.
Россошь
13:18
13:33
708 км.
16 ч. 14 мин.
Зайцевка
14:50
14:52
773 км.
17 ч. 46 мин.
Кутейниково
15:38
15:40
810 км.
18 ч. 34 мин.
Миллерово
16:48
16:50
865 км.
19 ч. 44 мин.
Каменская
17:51
17:53
931 км.
20 ч. 47 мин.
Лихая
18:16
18:30
950 км.
21 ч. 12 мин.
Зверево
18:59
19:02
966 км.
21 ч. 55 мин.
Сулин
19:30
19:32
981 км.
22 ч. 26 мин.
Шахтная
20:09
20:11
999 км.
23 ч. 5 мин.
Новочеркасск
21:02
21:04
1035 км.
23 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
22:03
22:25
1073 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Кущевка
23:36
23:39
1147 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Тихорецкая
00:59
01:02
1234 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Кавказская
01:58
02:43
1292 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Гречишкино
03:18
03:28
1323 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Усть-Лабинская
04:12
04:28
1364 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Краснодар 1
05:33
06:07
1423 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Ильская
07:15
07:17
1461 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Ахтырская
07:35
07:37
1477 км.
1 д. 10 ч. 31 мин.
Абинская
07:56
07:58
1492 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Крымская
08:14
08:19
1503 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
08:50
09:05
1531 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Новороссийск
09:35
1545 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Новороссийск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отличная поездка. Спасибо всем! Попался даже приятный собеседник среди попутчиков, с которым проболтали несколько часов.
Добрый день. Выскажу свое мнение. Отношение цена/качество на мой взгляд удовлетворительное. Не хорошо, а именно удовлетворительно. Потому что персонал был очень хорошим, но вот состояние туалетов трэш.
Проводницы очень шумно ходили ночью! Разговаривали и ржали как днем! А ничего что люди спят!? Что даже на остановках иногда просыпаешься!!! А тут еще и они поддавали шума. Не выспалась и весь день была разбита.
Было очень жарко без кондиционера. Вагон приличный, вопросов нет вообще. Проводница убирала не часто. Но было хорошо.
плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку