Маршрут следования и продажа билетов
08:06
16 ч. 29 мин.
00:35
27
Маршрут следования поезда 378И Тайшет — Братск (ст. Усть-Илимск) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тайшет — Братск (ст. Усть-Илимск) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тайшет
08:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Невельская
09:06
09:07
39 км.
1 ч. 0 мин.
Парчум
09:43
09:44
69 км.
1 ч. 37 мин.
Новочунка
10:03
10:04
85 км.
1 ч. 57 мин.
Сосновые Родники
10:17
10:18
96 км.
2 ч. 11 мин.
Чуна
10:33
10:46
108 км.
2 ч. 27 мин.
Таргиз
11:11
11:12
129 км.
3 ч. 5 мин.
Торея
11:52
11:53
160 км.
3 ч. 46 мин.
Турма
12:34
12:35
188 км.
4 ч. 28 мин.
Вихоревка
13:03
13:33
207 км.
4 ч. 57 мин.
Анзеби
13:58
14:03
226 км.
5 ч. 52 мин.
Падунские Пороги
14:37
14:42
249 км.
6 ч. 31 мин.
Гидростроитель
15:00
15:03
260 км.
6 ч. 54 мин.
Зяба
15:31
15:32
278 км.
7 ч. 25 мин.
Кежемская
16:12
16:15
306 км.
8 ч. 6 мин.
Речушка
16:48
16:50
332 км.
8 ч. 42 мин.
Видим
17:19
17:21
352 км.
9 ч. 13 мин.
Среднеилимская
18:31
18:34
404 км.
10 ч. 25 мин.
Коршуниха-Ангарская
18:58
19:28
418 км.
10 ч. 52 мин.
Хребтовая
20:04
20:19
435 км.
11 ч. 58 мин.
Начальный
20:47
21:04
450 км.
12 ч. 41 мин.
Игирма
21:54
22:00
487 км.
13 ч. 48 мин.
Рудногорск
22:26
22:28
505 км.
14 ч. 20 мин.
Тушама
23:10
23:11
544 км.
15 ч. 4 мин.
Тубинская
23:32
23:34
555 км.
15 ч. 26 мин.
Диабазовый
00:03
00:05
573 км.
15 ч. 57 мин.
Усть-Илимск
00:35
599 км.
16 ч. 29 мин.
