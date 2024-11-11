Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 378С Новороссийск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:35
1 д. 11 ч. 25 мин.
05:00
37
Маршрут следования поезда 378С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
18:03
18:08
14 км.
0 ч. 28 мин.
Крымская
18:42
18:47
42 км.
1 ч. 7 мин.
Абинская
19:03
19:05
53 км.
1 ч. 28 мин.
Ахтырская
19:34
19:36
68 км.
1 ч. 59 мин.
Ильская
19:52
19:54
84 км.
2 ч. 17 мин.
Краснодар 1
20:32
21:03
122 км.
2 ч. 57 мин.
Усть-Лабинская
22:15
22:30
181 км.
4 ч. 40 мин.
Гречишкино
23:24
23:33
222 км.
5 ч. 49 мин.
Кавказская
00:10
00:57
253 км.
6 ч. 35 мин.
Тихорецкая
01:47
01:50
311 км.
8 ч. 12 мин.
Кущевка
03:43
03:48
398 км.
10 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
05:01
05:27
472 км.
11 ч. 26 мин.
Новочеркасск
06:21
06:23
510 км.
12 ч. 46 мин.
Шахтная
07:02
07:04
546 км.
13 ч. 27 мин.
Сулин
07:31
07:33
564 км.
13 ч. 56 мин.
Зверево
07:53
07:55
579 км.
14 ч. 18 мин.
Лихая
08:20
08:40
595 км.
14 ч. 45 мин.
Каменская
09:06
09:08
614 км.
15 ч. 31 мин.
Миллерово
10:13
10:15
680 км.
16 ч. 38 мин.
Кутейниково
11:10
11:12
735 км.
17 ч. 35 мин.
Зайцевка
11:52
11:54
772 км.
18 ч. 17 мин.
Россошь
12:58
13:11
837 км.
19 ч. 23 мин.
Подгорное
13:38
13:40
861 км.
20 ч. 3 мин.
Евдаково
14:23
14:25
898 км.
20 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:05
15:18
928 км.
21 ч. 30 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:21
16:24
1003 км.
22 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
18:25
18:28
1108 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Мичуринск
Уральский
19:31
20:09
1166 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Богоявленск
20:50
20:54
1207 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Раненбург
21:15
21:17
1229 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Троекурово
21:45
21:46
1253 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Милославское
22:24
22:26
1278 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Павелец-Тульский
23:12
23:15
1305 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Михайлов
00:22
00:41
1355 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Узуново
01:28
01:56
1399 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:00
1544 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Исправно работал кондиционер. В вагоне было ни холодно, ни жарко. Заметила что когда с температурой в вагоне все хорошо, то и поездка как правило проходит просто идеально.
Чистое постельное белье, хорошие белые матрасы, вообще было все супер! Начальник поезда проходил интересовался все ли в порядке? Чай и другие принадлежности в полной доступности.
Ставлю 5+ за обслуживание. Проводницы молодцы. Вагон был чистым. Только во время поездки делали уборку 2 раза. Туалет очень приличный. Так что я максимально осталась довольна!!!
С вагоном совсем не угадаешь! Как повезет! Ехали в одну сторону был супер вагон! Как обратно – ужаснулись, подумали не в тот поезд сели!!! Вагон старый и добитый, без кондиционера. Туалет даже не био!
Ехал в 13 вагоне. Идеально. Кондиционер работал по полной программе. Даже порой сильнее чем нужно было. Постельное белье выдали замечательное.