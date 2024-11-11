Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 379Й Москва — Камышин на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Камышин с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ступино
15:43
15:45
95 км.
1 ч. 28 мин.
Ожерелье
16:10
16:12
112 км.
1 ч. 55 мин.
Узуново
16:54
17:21
148 км.
2 ч. 39 мин.
Топиллы
18:55
18:57
250 км.
4 ч. 40 мин.
Милославское
19:18
19:20
267 км.
5 ч. 3 мин.
Гротовский
19:29
19:31
274 км.
5 ч. 14 мин.
Урусово
19:42
19:44
281 км.
5 ч. 27 мин.
Троекурово
19:57
19:59
291 км.
5 ч. 42 мин.
Раненбург
20:27
20:29
315 км.
6 ч. 12 мин.
Богоявленск
20:51
20:53
337 км.
6 ч. 36 мин.
Мичуринск
Уральский
21:28
21:58
378 км.
7 ч. 13 мин.
Никифоровка
22:24
22:26
397 км.
8 ч. 9 мин.
Тамбов 1
23:12
23:51
444 км.
8 ч. 57 мин.
Кариан-Строганово
00:29
00:31
476 км.
10 ч. 14 мин.
Сампур
00:47
00:49
488 км.
10 ч. 32 мин.
Чакино
01:18
01:20
512 км.
11 ч. 3 мин.
Ржакса
01:35
01:37
524 км.
11 ч. 20 мин.
Обловка
02:12
02:17
548 км.
11 ч. 57 мин.
Мучкап
02:48
02:50
568 км.
12 ч. 33 мин.
Романовка
03:20
03:22
589 км.
13 ч. 5 мин.
Балашов
Пассажирский
04:19
04:21
623 км.
14 ч. 4 мин.
Балашов 1
04:38
05:13
625 км.
14 ч. 23 мин.
Святославка
05:49
05:54
654 км.
15 ч. 34 мин.
Три Острова
06:24
06:26
680 км.
16 ч. 9 мин.
Елань-Камышинская
06:51
06:53
703 км.
16 ч. 36 мин.
Морец
07:12
07:14
717 км.
16 ч. 57 мин.
Матышево
07:36
07:38
732 км.
17 ч. 21 мин.
Ильмень
08:13
08:17
758 км.
17 ч. 58 мин.
Медведица
08:33
08:35
769 км.
18 ч. 18 мин.
Ададурово
08:52
08:54
780 км.
18 ч. 37 мин.
Лапшинская
09:50
09:52
819 км.
19 ч. 35 мин.
Авилово
10:16
10:17
841 км.
20 ч. 1 мин.
Петров Вал
10:32
10:47
847 км.
20 ч. 17 мин.
Камышин
11:15
862 км.
21 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Добрый вечер! Если можно, то пожалуйста нижние места. Благодарю!
Поездкой не довольна! В билете было указано что кондиционер в вагоне есть. Специально брала купе! Итог? Кондиционера не было. Но это еще н конец моим бедствиям! В вагоне не было даже нормального человеческого биотуалета!!!! Был колхозный старый грязный туалет!
Очень хотелось бы видеть больше розеток в вагоне. На весь вагон было только 2 розетки и те в корридорах в разных концах. В настоящее время каждый пассажир имеет по смартфону, который нужно заряжать.
Ехал в поезде в новый год (так получилось). Так они свет выключили в 10 часов вечера!!!!!!!!!)))))))))))) Ну разве это нормально!? Хотя бы после 12 вырубили бы.
Поездка прошла хорошо. Была лишь одна ложка дёгтя в бочку с медом. Это когда ночью выключили кондиционер и потом до 9 утра его не включали. К 9 утра было так душно, что просто невозможно. Я проснулась уже в 6 утра от жары.
Ставлю оценку 5+ Впечатление от поездки наилучшее.
Ехала с ребенком. Вагон хоть и не новый был, но очень удивило, что ничего не тряслось и не разваливалось. Двери не скрипели, нормально открывались. Все было супер.