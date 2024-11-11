Расписание поезда Камышин — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Камышин
14:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
14:52
15:07
15 км.
0 ч. 28 мин.
Авилово
15:23
15:25
21 км.
0 ч. 59 мин.
Лапшинская
15:49
15:51
43 км.
1 ч. 25 мин.
Ададурово
16:43
16:45
82 км.
2 ч. 19 мин.
Медведица
17:01
17:03
93 км.
2 ч. 37 мин.
Ильмень
17:19
17:21
104 км.
2 ч. 55 мин.
Матышево
17:54
17:56
130 км.
3 ч. 30 мин.
Морец
18:16
18:18
145 км.
3 ч. 52 мин.
Елань-Камышинская
18:37
18:39
159 км.
4 ч. 13 мин.
Три Острова
19:03
19:05
182 км.
4 ч. 39 мин.
Святославка
19:35
19:40
208 км.
5 ч. 11 мин.
Балашов 1
20:16
20:51
237 км.
5 ч. 52 мин.
Балашов
Пассажирский
21:05
21:09
239 км.
6 ч. 41 мин.
Романовка
22:03
22:05
273 км.
7 ч. 39 мин.
Мучкап
22:35
22:37
294 км.
8 ч. 11 мин.
Обловка
23:09
23:14
314 км.
8 ч. 45 мин.
Ржакса
23:49
23:51
338 км.
9 ч. 25 мин.
Чакино
00:10
00:12
350 км.
9 ч. 46 мин.
Сампур
00:44
00:51
374 км.
10 ч. 20 мин.
Кариан-Строганово
01:07
01:09
386 км.
10 ч. 43 мин.
Тамбов 1
01:48
02:10
418 км.
11 ч. 24 мин.
Никифоровка
02:56
02:58
465 км.
12 ч. 32 мин.
Мичуринск
Уральский
03:26
03:56
484 км.
13 ч. 2 мин.
Богоявленск
04:31
04:33
525 км.
14 ч. 7 мин.
Раненбург
04:53
04:55
547 км.
14 ч. 29 мин.
Троекурово
05:17
05:19
571 км.
14 ч. 53 мин.
Урусово
05:31
05:33
581 км.
15 ч. 7 мин.
Милославское
05:49
05:51
595 км.
15 ч. 25 мин.
Ожерелье
08:51
08:53
751 км.
18 ч. 27 мин.
Ступино
09:16
09:18
768 км.
18 ч. 52 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:38
863 км.
20 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вайфая не было, в вагоне пара розеток для зарядки телефонов. И те все заняты понатыкаными телефонами. Проводница по дороге убиралась но по факту ее уборки было почти не видно.
Никогда. Слышите? НИКОГДА не берите билеты в дополнительные вагоны!!! Куда угодно, но только не в них. Эти вагоны могут месяцами стоять на станции, их даже не убирают перед тем, как отправить в дорогу!!!! Жуть и срач!
Спасибо за поездку нашей проводнице Татьяне в первую очередь! Она большая молодец, заботилась о нас на протяжении всей поездки! Очень хорошая женщина. Побольше бы таких!
Проводник был молодой парень. Неопытный. Видно было что постоянно косячил. То тут что-то не доделает, то там.
Постельное белье, в том числе пледы, очень грядные и пыльные. Ты накрываешься и буквально во все стороны потом летит пыль которая оседает еще минут 20. Проводницы молодцы, вагоны чистые. Но вот бельё….