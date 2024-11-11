Маршрут следования и продажа билетов
20:50
2 ч. 43 мин.
07:18
16
Маршрут следования поезда 380Э Москва — Первомайск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Первомайск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вековка
23:52
00:21
199 км.
3 ч. 2 мин.
Бутылицы
00:56
00:59
243 км.
4 ч. 6 мин.
Муром 1
01:30
01:35
275 км.
4 ч. 40 мин.
Навашино
01:54
01:56
286 км.
5 ч. 4 мин.
Мухтолово
02:46
02:48
350 км.
5 ч. 56 мин.
Арзамас 1
03:33
04:05
387 км.
6 ч. 43 мин.
Шатки
04:43
04:48
418 км.
7 ч. 53 мин.
Сатис
05:38
05:39
444 км.
8 ч. 48 мин.
Берещино
06:04
07:05
455 км.
9 ч. 14 мин.
Первомайск-Горьковский
07:28
466 км.
10 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла хорошо. В вагоне было чисто. Проводница старалась, это было заметно. Все очень круто!
Кондиционер работал, в купе было прохладно и очень комфортно. В вагоне был даже биотуалет со всеми удобствами. Попутчики тоже вроде бы адекватные люди. В общем на 4 из 5 поездочка
У нас кондиционер был заявлен в билете. По факту же кондиционер если и работал то настолько мало и плохо что я вся спарилась пока доехала. Также из туалета периодически потягивало неприятными запахами, которые НЕ ОЧЕНЬ хочется нюхать, когда ты такие деньги за билеты платишь!!!!!
Спать ночью просто невозможно. Я серьезно. Во-первых белье такое себе. Матрас особенно. Деревянный. Такое ощущение, что туда опилок набили. Во-вторых из окна дуло так, что я утром свой голос не узнал!! Спал одетый и все равно! Продолжать нет смысла.
Здравствуйте. Я ехала с дочкой и мужем. Нам поездка очень понравилась! Благодарю.